Il y a un an, lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, une polémique a éclaté autour de Luana Alonso, une nageuse paraguayenne de 21 ans. Après sa défaite aux 100 mètres papillon féminin, elle a été expulsée du village olympique, un événement qui a choqué de nombreux spectateurs. Aujourd’hui, un an plus tard, elle revient sur cet incident et dévoile sa version des faits.

Une exclusion controversée

Lors des JO, Luana Alonso n’a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales, mais c’est après cet échec que la situation a pris une tournure inattendue. Accusée d’avoir eu des « comportements inappropriés », elle a été exclue du village olympique.

Selon les responsables paraguayens, ses vêtements jugés « trop moulants » et ses interactions sociales avec les autres athlètes n’étaient « pas conformes aux standards du comportement attendu ». De plus, au lieu de soutenir ses compatriotes après sa défaite, elle a choisi de partir à Disneyland Paris, une décision qui a enragé les responsables olympiques du Paraguay.

La version de Luana Alonso

Un an après les événements, Luana Alonso a pris la parole pour clarifier sa position. Le 5 juin 2025, elle a publié plusieurs stories sur son compte Instagram pour expliquer les circonstances de son expulsion. « Laissez-moi être claire : j’ai quitté le village olympique toute seule. L’équipe olympique paraguayenne a affirmé que j’avais créé un environnement inapproprié simplement parce que j’avais décidé de ne plus nager. Ils ont essayé de me retirer mon accréditation mais ils n’en avaient pas le droit. J’ai choisi de ne pas la leur remettre et apparemment, c’était inapproprié à leurs yeux ». a-t-elle déclaré.

Pour la nageuse, l’attitude des responsables paraguayens a été un élément déclencheur de son départ. « Si j’avais été traitée avec un minimum de respect, je ne me serais peut-être pas éloignée », a-t-elle ajouté, soulignant son sentiment de ne pas avoir été soutenue dans une situation difficile.

Un recours juridique envisagé

En plus de sa mise au point sur les événements de Paris 2024, Luana Alonso a exprimé son mécontentement face aux médias qui ont diffusé des rumeurs à son sujet. « J’envisage sérieusement d’engager des poursuites judiciaires contre les magazines et les médias qui répandent de fausses rumeurs, comme celle selon laquelle j’ai été expulsée du village olympique », a-t-elle déclaré.

La nageuse a également annoncé qu’elle publierait prochainement une vidéo détaillant toute l’histoire et apportant plus d’explications sur cette polémique qui a défiguré son parcours olympique.

L’histoire de Luana Alonso soulève des questions sur le traitement des athlètes après une défaite et sur les attentes sociales imposées lors d’un événement aussi médiatisé que les Jeux Olympiques. Après avoir été placée sous les feux des projecteurs pour une situation complexe, la nageuse semble déterminée à récupérer son image et à rétablir la vérité.