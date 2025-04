Vingt ans après, il revient sur ses propos : l’humoriste s’excuse

Reconnaître ses erreurs publiquement n’est jamais anodin, surtout lorsque ces erreurs ont blessé. C’est le pas qu’a franchi Laurent Baffie, humoriste connu pour ses interventions sans filtre dans les années 2000. Invité de l’émission « Quelle époque ! » le 12 avril 2025, il a pris le temps de revenir sur les propos qu’il a tenus dans le passé, notamment dans l’émission « Tout le monde en parle », animée par Thierry Ardisson. Laurent Baffie admet aujourd’hui que certaines blagues sexistes lui inspirent de la honte.

L’humour d’hier, les blessures d’aujourd’hui

À la télévision française des années 2000, Laurent Baffie tenait un rôle bien particulier : celui du franc-tireur qui bouscule, provoque et raille sans retenue. Aux côtés de Thierry Ardisson, il était chargé de « vanner » les invités, souvent avec des remarques cinglantes, parfois humiliantes et sexistes. Si cet humour semblait alors accepté, voire applaudi, il apparaît aujourd’hui sous un jour tout autre.

Dans l’émission « Quelle époque ! », l’humoriste a évoqué une séquence marquante pour lui : une compilation de vannes visant de jeunes chanteuses, qu’il qualifie de « proies faibles ». « Il y a des choses qui me font honte », a-t-il confié, sans détour. Il explique que, contrairement à son ancien acolyte Thierry Ardisson qui considère qu’il ne faut « jamais s’excuser », lui pense au contraire « qu’il faut s’excuser quand on fait des erreurs ». Un positionnement qui tranche avec le silence ou la justification auxquels le public est trop souvent habitué dans ces cas-là.

Le cas Lara Fabian : blessure publique, prise de conscience tardive

Laurent Baffie cite notamment le souvenir de son comportement envers la chanteuse Lara Fabian, lors de son passage sur le plateau en 2005. Celle-ci avait été la cible de moqueries centrées sur son apparence physique et son poids, au point qu’elle a récemment qualifié cette expérience de « pire passage à la télévision française ».

Dans une interview diffusée en mars 2024 dans l’émission « Clique », la chanteuse belgo-canadienne est revenue sur cet épisode douloureux, dénonçant ce qu’elle a vécu comme une véritable atteinte à son intégrité : « C’est porter atteinte, vraiment à l’âme, à l’intégrité physique de quelqu’un ». Ce retour médiatique a sans doute contribué à raviver les souvenirs et les remords de l’humoriste, qui reconnaît aujourd’hui « avoir été méchant et peu fin ». « On se permettait d’autres choses, notamment avec les femmes », admet-il aujourd’hui. Une reconnaissance importante, à l’heure où de nombreuses personnes se battent pour que l’humour ne serve plus d’alibi à des propos oppressifs ou stigmatisants.

Une évolution salutaire dans le regard porté sur l’humour

Le discours de Laurent Baffie s’inscrit dans un mouvement plus large : celui d’une remise en question des modèles d’humour d’antan. L’humoriste ne déplore pas le changement, bien au contraire. « C’est une suite logique », affirme-t-il, évoquant une époque où la blague facile prenait souvent le pas sur le respect.

À travers ses mots, il ne s’agit pas seulement d’un mea culpa personnel, mais aussi d’une forme d’invitation collective à réfléchir à ce que l’on considère drôle – et à quelles conditions. Car si l’humour reste un espace de liberté, cette liberté ne peut exister sans la responsabilité de ne pas blesser, de ne pas renforcer des stéréotypes sexistes, racistes ou discriminants. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut choisir de mieux faire, à partir d’aujourd’hui.