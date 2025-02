Un heureux événement bouleverse la vie d’une gagnante de Koh-Lanta

Clémence Castel, figure emblématique du jeu télévisé Koh-Lanta, vient d’accueillir un rayon de soleil dans sa vie : une petite fille prénommée Colette, née le 21 février 2025. La double gagnante de l’émission, qui avait marqué les esprits par sa détermination et son esprit de guerrière, voit aujourd’hui sa vie transformée par ce bonheur, accompagné d’un immense sentiment de gratitude et de joie.

Une histoire d’amour qui se construit au fil des années

Clémence Castel, la talentueuse aventurière, partage sa vie avec Marie Vallognes depuis 6 ans. Si Clémence est déjà maman de deux garçons, Louis et Marin, nés de sa précédente relation avec le chanteur Mathieu Johann, la naissance de Colette représente un chapitre nouveau et riche de sens pour sa compagne et elle. La petite Colette est non seulement le premier enfant de Marie Vallognes, mais également la troisième merveille que Clémence voit grandir à ses côtés.

Sur Instagram, Clémence avait il y a quelque temps adressé un message plein de tendresse à Marie : « Aujourd’hui… 6 ans de nous… Mon amoureuse, ma meilleure amie, mon âme sœur, celle avec qui je partage les plus gros fous rires, mais aussi parfois quelques larmes… J’ai une admiration infinie pour toi depuis le premier jour ». Ces mots illustrent la beauté d’un amour qui ne cesse de grandir au fil du temps, un amour fort, sincère et épanouissant.

Une naissance qui touche au cœur

Dans une publication Instagram, Clémence a partagé son bonheur et ses émotions de manière authentique, avec une touche de douceur et de reconnaissance : « La vie est belle… Notre petite Colette est arrivée dans nos vies ce vendredi 21 février, avec un mois d’avance ». Un doux message qui en dit long sur la profondeur de l’émotion ressentie. Bien que Colette soit arrivée un peu plus tôt que prévu, elle se porte visiblement à merveille, et sa maman Marie, elle aussi, va bien.

Ce moment émouvant, Clémence l’a également immortalisé en story Instagram, avec un cliché tendre de Marie, assise sur le lit de la maternité, en train d’allaiter leur fille. Une image simple et émouvante, qui témoigne de la beauté de l’intimité d’un tel instant. Clémence, touchée par la force de sa compagne, n’a pas manqué de la célébrer : « Marie a été incroyable et a géré cet accouchement de A à Z avec beaucoup de courage. Je ne le répéterai jamais assez, la guerrière de la famille, c’est bien elle », a-t-elle écrit sur Instagram, remplie de fierté et de gratitude.

Un moment inoubliable pour toute la famille

La naissance de Colette n’a pas seulement bouleversé Clémence et Marie, mais aussi leurs deux fils, Louis et Marin. Les deux garçons ont accueilli leur petite sœur avec une joie et une fierté palpable. Clémence a en effet confié sur Instagram que ce moment est gravé à jamais dans sa mémoire. « Louis et Marin sont venus voir leur petite sœur à la maternité, un moment qui restera gravé dans ma mémoire à jamais… J’ai vu tellement de fierté dans leurs yeux… La vie est belle oui, et elle peut nous réserver de magnifiques surprises… Colette en est le parfait exemple… ».

Il est clair que, derrière son image de femme de challenge et de compétitrice, Clémence Castel est aujourd’hui une maman comblée, fière de sa famille et de la route parcourue avec Marie.