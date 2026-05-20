À 57 ans, cette mannequin danoise attire tous les regards dans un look en dentelle

À l’occasion de la projection du film « Amarga Navidad » au Palais des Festivals, la mannequin et photographe danoise Helena Christensen a foulé le tapis rouge du Festival de Cannes 2026 (du 12 au 23 mai) dans une silhouette en dentelle noire particulièrement remarquée. Elle confirme sa maîtrise des grands rendez-vous mode internationaux avec une apparition aussi élégante que stylistiquement marquée.

Une robe en dentelle d’inspiration sirène

Au cœur de l’apparition de Helena Christensen se trouve une longue robe noire travaillée dans une dentelle florale délicate, structurée par des panneaux verticaux. La silhouette adopte une coupe sirène, près du corps jusqu’aux genoux avant de s’évaser légèrement vers le sol. Une finition en soie noire borde le bas de la jupe, tandis que des éléments en velours noir viennent ponctuer la partie supérieure. À l’avant comme à l’arrière, des bandes de tissu froncées apportent une touche architecturale qui structure visuellement la robe.

View this post on Instagram A post shared by Helena (@helenachristensen)

Des accessoires soigneusement choisis

Pour accompagner cette tenue, Helena Christensen a opté pour une paire de créoles argentées, sobres et lumineuses, qui apportent une touche minérale au noir absolu de la robe. À la main, une petite pochette en cuir noir ornée d’un nœud délicat complète l’ensemble avec discrétion. Une montre blanche au poignet et une paire de sandales noires à fines lanières viennent parfaire la silhouette, dans une accumulation maîtrisée d’éléments cohérents.

Une mise en beauté affirmée

Côté coiffure, Helena Christensen a misé sur un brushing aérien à la française, ses longs cheveux châtains rejetés librement avec sa frange balayée d’un côté du visage. Un fard à paupières fumé brun, un teint lumineux, un blush rosé et une bouche habillée de la même nuance complètent l’ensemble avec une douceur naturelle.

Avec cette apparition cannoise, Helena Christensen démontre ainsi une fois encore qu’élégance et constance dans la mode vont de pair. Une silhouette d’une grande cohérence stylistique, qui s’impose comme l’un des moments les plus identifiables de cette édition du Festival.