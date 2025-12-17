À 25 ans, le fils de Madonna fait sensation dans une campagne mode tout en élégance

Rocco Ritchie s’impose là où on ne l’attendait pas forcément. Avec une aisance naturelle et une présence qui capte immédiatement le regard, il devient le visage d’une élégance moderne. Sa récente collaboration avec Giorgio Armani confirme une chose : vous assistez à l’émergence d’une personnalité qui ne se contente plus d’un nom célèbre.

Une rencontre évidente entre héritage et liberté

Lorsque la maison Armani choisit Rocco Ritchie pour incarner sa nouvelle campagne automne/hiver « That’s So Armani », le choix dépasse largement l’effet de curiosité. Il s’agit d’une conversation subtile entre un héritage de mode iconique et une individualité résolument contemporaine. Fils de Madonna et du réalisateur Guy Ritchie, Rocco aurait pu se conformer à une image préfabriquée. Il préfère tracer sa propre ligne, avec une élégance instinctive et décomplexée.

Armani trouve en lui un interprète idéal : quelqu’un qui ne rejoue pas les codes, mais les habite. Vous ressentez immédiatement cette sensation de justesse, comme si les vêtements avaient été pensés pour accompagner un mouvement intérieur plutôt que figer une posture.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Giorgio Armani (@giorgioarmani)

Des silhouettes souples pour une élégance en mouvement

Sous l’objectif du photographe Gorka Postigo, Rocco Ritchie affiche un vestiaire d’une grande cohérence. Les tailleurs se font fluides, les coupes respirent et les matières – cachemire et laine fine – enveloppent le corps avec douceur. La palette chromatique, volontairement maîtrisée, explore le navy profond, le noir intense et le chocolat chaleureux. Blazers souples, trenchs structurés mais légers, tuxedos portés sans rigidité : chaque pièce valorise le corps sans jamais l’entraver. Vous découvrez une élégance qui célèbre le confort, la posture et la confiance. Ici, la sophistication ne crie pas, elle s’exprime avec calme et assurance.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Giorgio Armani (@giorgioarmani)

« Être l’artiste et l’art » : une vision alignée

Dans une vidéo accompagnant la campagne, Rocco Ritchie partage sa définition de l’élégance : être à la fois l’artiste et l’œuvre. Cette phrase, prononcée avec un accent britannique hérité de ses années londoniennes, résume parfaitement l’esprit de la maison Armani. Vous comprenez alors que cette collaboration repose sur une vision commune : le luxe n’est pas une démonstration, mais une attitude. Rocco ne cherche pas à impressionner. Il impose une présence tranquille, presque magnétique, qui rappelle que porter un vêtement avec justesse compte davantage que le vêtement lui-même.

Un parcours artistique qui nourrit l’allure

Cette assurance se construit aussi en dehors des podiums. Sous le pseudonyme Rhed, Rocco Ritchie développe un travail pictural personnel et engagé. L’an dernier, il exposait à Miami une série intitulée « Pack A Punch », inspirée par le Muay Thai (boxe thaïlandaise ou boxe thaï). Une démarche physique et expressive, qui révèle un rapport fort au corps, à l’énergie et au mouvement. Vous percevez ici une cohérence : la même liberté traverse sa peinture, sa posture et sa manière d’incarner la mode.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rocco Ritchie (@roccoritchie)

Une maturité nouvelle, personnelle et familiale

Après des années marquées par des tensions familiales très médiatisées, le lien entre Rocco et sa mère s’est apaisé. Madonna soutient aujourd’hui activement la carrière artistique de son fils, affichant une fierté assumée. Ce contexte plus harmonieux semble offrir à Rocco l’espace nécessaire pour affirmer son identité, loin des projections extérieures.

Avec « That’s So Armani », Rocco Ritchie devient ainsi l’un des visages d’une nouvelle génération : audacieuse, internationale et raffinée. Il ne se contente pas de porter Armani, il le vit, le transforme et le projette dans le présent. Et c’est précisément cette élégance vivante, positive et incarnée qui fait toute la différence.