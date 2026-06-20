Gisele Bündchen sublime une veste sculpturale au design spectaculaire

La mannequin brésilienne Gisele Bündchen signe une apparition mode particulièrement spectaculaire. Elle pose dans une veste sculpturale au design architecturé, qui s’impose comme la pièce maîtresse de son dernier shooting.

Une nouvelle apparition mode très remarquée

Gisele Bündchen, l’une des mannequins les plus iconiques de sa génération, prête à nouveau son image à un shooting mode « ambitieux ». La série de clichés marque une étape symbolique dans sa longue carrière de mannequin. La direction artistique du shooting réinterprète l’idée du power dressing – cette manière de s’habiller pour affirmer son autorité – avec une approche résolument contemporaine, où la veste de tailleur devient un véritable objet de design.

Une veste sculpturale signée Michael Kors Collection

L’une des pièces phares de la série est une veste bleu marine signée Michael Kors Collection. Loin du blazer dit classique, ce modèle pousse la coupe traditionnelle vers une dimension véritablement sculpturale. La pièce se distingue par ses revers structurés et, surtout, par ses épaules ornées d’ornements architecturés qui se prolongent en cascade le long des bras. Gisele Bündchen porte la veste à même la peau, soulignant le travail de découpe et la rigueur des lignes du créateur.

L’élément le plus frappant de cette veste reste l’ornementation des épaules, qui en fait une création hybride, entre vêtement et sculpture. En misant sur une telle pièce, le shooting signe une direction artistique qui marie hommage aux classiques du tailleur et écriture résolument moderne, dans la lignée des grandes campagnes mode des années 1990.

Une seconde silhouette autour d’un trench Hodakova

Dans un autre cliché de la série, Gisele Bündchen revisite une autre pièce intemporelle : le trench-coat. Le modèle, dans un bleu marine profond, est signé du label émergent Hodakova. Coupé dans un esprit très années 1990, il est porté ouvert, laissant apparaître un tablier maintenu par une large ceinture en cuir noir, et un short boxer blanc issu de la même collection. Une paire d’escarpins pointus en cuir noir vient compléter cet ensemble presque monochrome, qui illustre une autre lecture du tailoring contemporain, plus déconstruit.

Un beauty look naturel et solaire

Côté beauté, la direction artistique du shooting a opté pour un parti pris résolument naturel. Gisele Bündchen porte ses ondulations brunes dorées rassemblées en chignon lisse à effet mouillé, dégageant entièrement le visage. Son teint, doré et lumineux, met en valeur ses taches de rousseur naturelles. Une mise en beauté qui semble tout droit sortie d’un retour de plage, et qui équilibre l’aspect architectural des pièces portées.

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Un retour progressif au mannequinat

Cette apparition s’inscrit dans le retour progressif de Gisele Bündchen sur le devant de la scène mode. La mannequin brésilienne a en effet ralenti son activité ces dernières années, notamment depuis qu’elle est de nouveau devenue mère, en février 2025. Elle est désormais maman de trois enfants : Benjamin, 16 ans, et Vivian, 13 ans ainsi qu’un petit garçon d’un an. Une vie de famille très investie, qu’elle équilibre désormais avec quelques apparitions soigneusement choisies dans le monde du mannequinat.

Avec cette nouvelle apparition mode, Gisele Bündchen confirme ainsi qu’elle est une figure incontournable de la scène internationale. Entre la veste sculpturale Michael Kors Collection aux épaules architecturées, le trench Hodakova revisité et un beauty look solaire, elle prouve que son aura mode est intacte.