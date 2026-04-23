Cette chanteuse se confie sur son diagnostic de bipolarité et ce qui a changé dans sa vie

Fabienne Ba.
@kehlani / Instagram

Un an après avoir révélé publiquement ses troubles de santé mentale, la chanteuse, auteure-compositrice et danseuse américaine Kehlani revient sur les bouleversements provoqués par ce diagnostic. Dans une récente interview, elle évoque un cheminement marqué par « la prise de conscience, le travail thérapeutique et une nouvelle manière de vivre ».

Un diagnostic qui marque un tournant

En 2025, Kehlani a annoncé avoir été diagnostiquée avec un trouble bipolaire ainsi qu’un trouble de la personnalité borderline. Une révélation qui a profondément modifié son quotidien. Elle explique que mettre un nom sur ses difficultés a été une étape essentielle, mais qu’elle s’accompagne aussi d’un engagement : celui de mieux comprendre son fonctionnement et d’adapter sa vie en conséquence.

 

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Thérapie, traitement et prise de conscience

Depuis ce diagnostic, Kehlani a mis en place plusieurs formes de suivi, incluant des traitements médicamenteux et différentes approches thérapeutiques. Elle insiste sur l’importance de ce qu’elle décrit comme une « boîte à outils mentale ».

Cette nouvelle conscience lui permet notamment d’identifier plus rapidement ses symptômes et ses déclencheurs. Elle apprend progressivement à reconnaître les signes annonciateurs de crises, comme les troubles du sommeil, les variations d’énergie ou encore les changements de comportement.

Apprendre à vivre « autrement »

Kehlani explique aussi qu’elle est en train de définir le mode de vie qui lui correspond, en tenant compte de sa santé mentale. Cela passe par une meilleure communication avec son entourage. Elle encourage ses proches à être attentifs à certains signaux et à intervenir si nécessaire. Cette transparence devient un élément clé de sa stabilité, lui permettant de ne plus affronter seule les périodes difficiles.

Un parcours marqué par des moments de rupture

Avant son diagnostic, Kehlani a traversé une période particulièrement intense, marquée par de l’anxiété, de la colère et une forme de paranoïa. Elle décrit un moment de rupture qui l’a poussée à chercher de l’aide. Avec le recul, elle reconnaît que cette phase a été déterminante : sans cet épisode, elle n’aurait peut-être pas obtenu de diagnostic ni entamé ce travail sur elle-même.

Une nouvelle étape dans sa vie et sa carrière

Aujourd’hui, Kehlani poursuit sa carrière tout en intégrant ces nouvelles réalités personnelles. Récompensée récemment aux Grammy Awards, elle incarne aussi une parole plus ouverte sur la santé mentale dans l’industrie musicale. Son témoignage met en lumière un message central : comprendre son esprit est un processus, qui demande du temps, des outils et du soutien.

En partageant son expérience, Kehlani contribue ainsi à lever le voile sur les troubles bipolaires et les réalités qui les accompagnent. Son parcours illustre à la fois la complexité du diagnostic et les possibilités d’évolution qu’il peut offrir, à travers un travail constant sur soi.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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