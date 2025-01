Cette mannequin de 57 ans est surprenante avec des cheveux bouclés

Carla Bruni, icône intemporelle de la mode et de la musique, a encore surpris ses fans en ce début d’année 2025. Sur Instagram, l’ancienne première dame a partagé une courte vidéo où elle utilise l’intelligence artificielle pour se réinventer avec une nouvelle coiffure : des cheveux bouclés. Une touche d’audace qui a immédiatement captivé ses abonné·e·s.

Une transformation numérique pour célébrer la nouvelle année

Dans sa vidéo, Carla Bruni applique un filtre d’intelligence artificielle sur l’une de ses photos, transformant sa chevelure classique en une cascade de boucles glamour. Avec sa légendaire élégance et un soupçon de modernité, elle écrit en description : « HAPPY NEW 2025 MY FRIENDS ! ✨✨✨✨✨✨✨✨ Let’s get curly… Love & Joy & Health & Music for all of us 💫🎶🎼♥️🙏🐶 ».

Un message chaleureux et optimiste qui reflète son souhait de commencer l’année sous le signe de la créativité et de la bonne humeur.

Les fans séduit·e·s par cette vision inédite

En quelques heures, la publication a généré une avalanche de commentaires admiratifs. Les fans saluent son audace et sa capacité à rester à la pointe des tendances tout en restant fidèle à son style intemporel : « Les boucles te vont à merveille, Carla ! », « Quelle belle manière de commencer 2025 avec de la fraîcheur et de l’élégance », ou encore « Une vraie muse, même en version IA ! ».

La vidéo témoigne aussi de l’intérêt croissant des célébrités pour les outils numériques comme l’intelligence artificielle, qui leur permettent d’explorer de nouvelles facettes de leur image.

Une icône toujours en mouvement

À 57 ans, Carla Bruni continue ainsi d’inspirer par sa polyvalence et son audace. Connue pour son style classique et ses cheveux lisses emblématiques, elle prouve qu’il n’est jamais trop tard pour expérimenter de nouvelles choses, même à travers des outils numériques. En mélangeant tradition et modernité, elle reste une référence incontournable dans le monde de la mode et bien au-delà.

Carla Bruni commence 2025 avec élégance et innovation, rappelant que l’art de se réinventer est une clé essentielle pour traverser les âges avec grâce et inspiration.