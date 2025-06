Dans une interview « Hot ones », Jennie, membre iconique du groupe sud-coréen BLACKPINK, s’est livrée sans détour sur la genèse de son premier album solo « Ruby ». Un disque introspectif, façonné par ses hauts et ses bas, et porté par une volonté farouche de se réapproprier sa voix artistique. Loin de l’image lisse que certains prêtent à la K-pop, Jennie dévoile ici une facette plus brute, plus intime, voire plus rebelle.

Une inspiration inattendue : Shakespeare

C’est à travers la pièce « As You Like It » de William Shakespeare que Jennie dit avoir trouvé l’angle de réflexion nécessaire pour construire Ruby. Le célèbre monologue sur les 7 âges de la vie y résonne profondément avec ses 7 années passées au sein de BLACKPINK.

« Quand j’ai lu cette pièce, j’ai immédiatement pensé à mon propre parcours, à la manière dont chaque étape m’a transformée. Il y a eu des moments où j’adorais la musique, d’autres où je la détestais. Mais ce sont ces fluctuations, ces instants entre les deux, qui m’ont façonnée », explique-t-elle. Cette métaphore filée, entre théâtre élisabéthain et récit personnel, sert de colonne vertébrale à un album où chaque chanson semble explorer une émotion, une époque, un conflit intérieur.

Se battre pour sa musique

Au-delà de l’inspiration littéraire, Jennie révèle les difficultés qu’elle a rencontrées pour imposer ses choix artistiques. Elle confie avoir dû « se battre » pour que certaines chansons figurent sur l’album, ainsi que pour faire passer son message global, loin des formats calibrés habituels.

« On n’a pas besoin de rendre la musique automatiquement facile à aimer. J’ai voulu faire ce qui me plaît, ce que je ressens profondément, et convaincre par la sincérité. Des titres comme ‘Zen’ ou ‘Starlight’, j’ai vraiment dû me battre pour qu’ils soient inclus », insiste-t-elle. Cette déclaration traduit une volonté d’émancipation artistique rarement formulée avec autant de clarté dans l’univers très codifié de la K-pop.

La magie des titres méconnus

Jennie évoque aussi avec émotion ce moment où les fans entonnent les paroles de ses chansons moins connues, les fameuses « B-sides » : « C’est mon moment préféré. Quand ils crient les paroles du début à la fin, alors que ce n’est même pas un single… C’est là que je sens qu’ils écoutent vraiment ma musique, qu’ils l’ont comprise. ». Une reconnaissance qui donne tout son sens à son combat créatif et à sa volonté d’aller au-delà des attentes traditionnelles.

Une nouvelle ère pour Jennie

« Ruby » marque donc un tournant. Plus qu’un simple album solo, il semble être pour Jennie un manifeste personnel, un autoportrait en sons et en mots, dessiné à contre-courant. Si certains fans s’attendaient à une production pop dans la lignée de BLACKPINK, ils découvriront une artiste en recherche de vérité, de liberté, et d’équilibre émotionnel.

Avec cette prise de parole forte et cette direction artistique assumée, Jennie ne se contente ainsi plus d’être une star de la K-pop : elle en redéfinit les contours.