« Elle a l’air d’avoir 20 ans » : Megan Fox surprend avec une mise en beauté qui fait l’unanimité

Anaëlle G.
@maryphillips / Instagram

L’actrice et mannequin américaine Megan Fox a récemment été mise à l’honneur par sa maquilleuse, qui a partagé sur Instagram une série de photos affichant sa dernière mise en beauté. Résultat : une pluie de compliments de la part des internautes, conquis par son éclat.

Une mise en beauté lumineuse

Sur ces clichés, Megan Fox apparaît sublimée par un maquillage à la fois sobre et lumineux. Teint glowy à l’effet « bonne mine », regard intensifié par un trait d’eye-liner et des cils soulignés, lèvres dans un ton nude rosé : l’ensemble met parfaitement en valeur ses traits. Ses longs cheveux bruns, coiffés en ondulations souples, et un trench noir élégant complétaient ce look chic et naturel. Une mise en beauté maîtrisée, pensée pour sublimer.

 

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Des fans sous le charme

Sans surprise, ces photos ont déclenché une vague de réactions admiratives. Dans les commentaires, les internautes ont multiplié les compliments, beaucoup soulignant l’éclat de l’actrice. « On la reconnaît bien de l’époque Transformers », « Elle a l’air d’avoir 20 ans », pouvait-on lire parmi les nombreux messages.

À noter que ce type de commentaire, comme « Elle a l’air d’avoir 20 ans », peut sembler flatteur, mais repose en réalité sur une idée problématique : celle qu’une femme devrait paraître plus jeune que son âge pour être valorisée. Vieillir est un processus naturel, et cela concerne tout le monde. Les signes du temps ne diminuent en rien la beauté d’une personne. Réduire un compliment à la « jeunesse apparente » participe à des biais culturels encore très répandus, qui associent la valeur des femmes à leur apparence juvénile, ce qui n’est ni nécessaire ni souhaitable.

Avec cette mise en beauté lumineuse, Megan Fox a ainsi une nouvelle fois fait l’unanimité, tout en rappelant malgré elle à quel point les réactions autour de l’apparence des femmes restent souvent influencées par des attentes liées à la jeunesse et à des normes esthétiques encore très présentes dans l’espace public.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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