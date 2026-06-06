À 49 ans, Anna Faris attire tous les regards dans une robe sculpturale

L’actrice et productrice américaine Anna Faris signe son retour avec panache. Pour la première mondiale du sixième volet de la saga « Scary Movie », organisée le 3 juin 2026 au Paramount Theatre de Los Angeles, elle est apparue dans une robe sculpturale signée Mônot – et son passage sur le tapis rouge a fait sensation.

Une robe custom à l’effet liquide

Sur les photos qui circulent depuis, Anna Faris pose dans une longue robe noire couverte de sequins, brodée à même la matière pour créer un effet d’« illusion liquide » saisissant. À chaque mouvement, le tissu reflète la lumière, donnant à l’ensemble une dimension presque métallique.

La pièce, sur-mesure, est signée par la maison libanaise Mônot, fondée en 2019 par le créateur Eli Mizrahi, devenue référence sur les tapis rouges pour ses coupes ajustées et ses jeux de découpes. Coupe au sol, ajustée au buste et aux hanches, puis jupe trapèze qui s’évase doucement vers le bas : la silhouette est immédiatement sculpturale.

Le cutout

Le détail qui rend la robe inoubliable, c’est bien sûr le travail des découpes. De part et d’autre de la taille d’Anna Faris, deux ouvertures laissent apparaître les flancs de l’actrice, créant une rupture nette dans la trajectoire visuelle. Une signature désormais identifiable chez la maison Mônot, qui a popularisé l’esthétique « cutout » sur les tapis rouges du monde entier.

À l’avant, un col licou structure la silhouette du cou jusqu’à la taille, tandis qu’à l’arrière, une unique bretelle retient l’ensemble et révèle un dos en U. Une mise en scène architecturale supervisée par la styliste Alexandra Mandelkorn, qui travaille aussi avec des artistes comme l’auteure-compositrice-interprète de soul music américaine Janelle Monáe et la chanteuse de musique country américaine Lainey Wilson.

Coiffure rétro façon Pamela Anderson

Côté coiffure et beauté, le styling joue la carte de la référence affirmée. Anna Faris a opté pour un chignon flou bas signé années 2000, façon Pamela Anderson, avec une frange rideau qui retombe doucement sur le visage. Une coupe rétro qui contraste avec la modernité du vêtement, et donne au tout son grain de personnalité.

Sur le visage, un maquillage smoky eye intense pour souligner le regard, et des lèvres nude rose à fini glossy. Aux oreilles, de longues boucles pendantes noires viennent prolonger la ligne verticale du col licou. Aux pieds, des escarpins à plateforme noirs signés Larroudé – clin d’œil supplémentaire au glam rétro des années 2000.

Anna Faris attends World Premiere of Paramount Pictures « Scary Movie » at Paramount Theatre in Los Angeles pic.twitter.com/rgxhG1qFFu — More Culture Less Pop (@culturelesspop) June 4, 2026

Avec cette apparition à la première de « Scary Movie », Anna Faris signe ainsi l’une de ses plus belles démonstrations mode tapis rouge des dernières années. Elle prouve que l’élégance ne se mesure ni à l’âge, ni à la prudence – mais à l’envie sincère d’oser.