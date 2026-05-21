Dans une robe à plumes, Cindy Crawford signe un retour spectaculaire sur le podium

Léa Michel
@cindycrawford / Instagram

À l’occasion d’un défilé événement présenté à Times Square, à New York, le 17 mai 2026, Cindy Crawford a fait son retour sur les podiums dans une silhouette aussi sculpturale qu’inoubliable. Pour la présentation de la collection Croisière 2027 d’une grande maison de luxe italienne, la mannequin américaine a foulé le tapis du défilé dans une robe noire entièrement composée de plumes.

Une robe sculptée dans la plume

La pièce maîtresse de cette apparition réside dans le travail remarquable des plumes qui composent l’intégralité de la robe. Loin d’un simple effet décoratif posé en touches, le plumage recouvre la silhouette sur toute sa longueur, donnant au tissu un aspect vivant et organique. À chaque pas de Cindy Crawford, les plumes ondulent légèrement, créant une vibration visuelle qui anime la silhouette de l’intérieur.

Le choix du noir intégral constitue l’autre force de cette tenue. En misant sur une monochromie totale, le créateur de la pièce concentre toute l’attention sur la matière elle-même : les plumes ne se distinguent plus par leur couleur, mais par leur texture, leurs reflets, la manière dont elles jouent avec la lumière. Cette palette dépouillée confère à la robe une dimension presque graphique, à mi-chemin entre l’œuvre de couture et l’installation plastique.

 

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Le retour d’une icône

Au-delà de la robe elle-même, c’est la présence de Cindy Crawford qui donne à ce passage une dimension particulière. Figure incontournable du top modeling depuis les années 1980 et 1990, elle a marqué l’histoire de la mode comme rares modèles l’ont fait avant elle. Aujourd’hui âgée de 60 ans, elle continue d’imposer sa silhouette et son charisme sur les podiums, démontrant qu’une carrière de mannequin n’est pas une question d’âge.

Une pluie de figures emblématiques

Cindy Crawford n’était pas la seule à concentrer l’attention lors de ce défilé. Paris Hilton a également foulé le podium, dans une apparition remarquée, arborant une nouvelle teinte brune et une longue robe jaune au tombé spectaculaire. Au premier rang, plusieurs personnalités du monde du spectacle et du sport assistaient au défilé, soulignant l’importance accordée par la maison à cet événement.

Avec cette apparition, Cindy Crawford rappelle ainsi ce qui fait la magie d’un grand défilé. Sa robe en plumes noires, à la fois architecturale et organique, sobre et théâtrale, restera l’une des images fortes de cette présentation new-yorkaise.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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