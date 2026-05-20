En dentelle dorée, Heidi Klum fait sensation sur le tapis rouge de Cannes

La mannequin, animatrice et actrice germano-américaine Heidi Klum a foulé le tapis rouge du Festival de Cannes 2026 (du 12 au 23 mai) à l’occasion de la projection du film « Fjord ». Elle a opté pour une silhouette spectaculaire, en parfaite cohérence avec son sens habituel du grand spectacle vestimentaire. Sa tenue, articulée autour d’une dentelle dorée d’une grande finesse et d’un manteau opera couleur crème, s’est rapidement imposée comme l’une des apparitions les plus marquantes de la soirée.

Un ensemble deux pièces en dentelle dorée

Au cœur de la silhouette d’Heidi Klum, un ensemble deux pièces sur mesure, intégralement réalisé en dentelle d’Alençon brodée à la main de fils dorés. Le motif floral, dense et minutieusement travaillé, recouvre l’ensemble du tissu et capte la lumière des projecteurs avec une intensité variable selon les angles. Le haut, structuré et ajusté, adopte une encolure en forme de cœur qui apporte une touche romantique à l’ensemble. La jupe, taillée en sirène, descend en colonne fluide avant de s’évaser légèrement à l’ourlet, dans une silhouette élancée et sculpturale.

Un manteau opera théâtral

Pour amplifier la dimension cérémonielle de l’apparition, Heidi Klum a complété son ensemble d’un manteau opera en taffetas couleur crème, porté lâche sur les épaules. La pièce, particulièrement spectaculaire, se distingue par ses manches bouffantes volumineuses et un dos souplement drapé. Ce contraste entre la rigueur de la dentelle dorée et la légèreté aérienne du taffetas crème confère à la tenue une dimension véritablement cinématographique. À chaque pas, le manteau ondoie et accentue le caractère théâtral de la silhouette.

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Une mise en beauté chaleureuse

Côté beauté, Heidi Klum a misé sur une coiffure ondulée souple et naturelle, qui adoucit la rigueur architecturale de la tenue. Le maquillage joue la carte des tons hâlés et chauds : un teint bronzé lumineux, un regard à peine souligné et des lèvres habillées de nuances dorées. Pour parfaire le tout, plusieurs colliers dorés s’accumulent autour du cou, en parfaite harmonie avec la palette générale de la silhouette.

Avec cette apparition cannoise, Heidi Klum signe ainsi une véritable démonstration de tenue, fondée sur l’éclat de la dentelle dorée et la théâtralité d’un manteau opera. Une silhouette à la fois sophistiquée et résolument spectaculaire.