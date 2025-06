Miley Cyrus ose le costume oversize, porté sans rien dessous

Présente à New York pour la sortie de son nouvel album, Miley Cyrus a marqué les esprits avec un look chic et un brin audacieux : un costume oversize porté à même la peau.

Une artiste qui s’affirme

Si Miley Cyrus a longtemps fait les gros titres pour ses provocations, elle s’impose aujourd’hui comme une femme libre, créative et en pleine maîtrise de son image. Le 31 mai 2025, à New York, l’artiste est apparue dans un costume ample noir rayé de blanc, signé vraisemblablement par une maison américaine, qu’elle portait sans chemise ni top.

Talons aiguilles noirs, lunettes de soleil, sac en cuir sobre à l’épaule : tout dans ce look évoquait la confiance tranquille d’une femme à la pointe de la mode. Le message est clair : Miley n’imite personne. Elle ne suit pas la tendance, elle la trace.

Entre musique, mode et maturité

La chanteuse de 32 ans est en pleine tournée médiatique pour la sortie de son album « Something Beautiful », un projet plus personnel, introspectif, où se mêlent ballades douces et morceaux puissants. Au-delà de la musique, c’est donc une image nouvelle qui se dessine : celle d’une femme qui revendique toutes ses dimensions, sans compartimenter son style, ses émotions, ni ses choix. Son costume oversize, loin d’être un simple statement mode, dialogue avec cette quête d’équilibre.

Une réconciliation intime, loin des projecteurs

Ce look public s’inscrit dans un moment de vie plus intime pour l’artiste. Dans une interview accordée au New York Times, Miley évoque avec pudeur sa relation complexe avec son père, Billy Ray Cyrus, et la manière dont elle a appris, en grandissant, à faire la paix avec des blessures familiales profondes. Un processus de maturation qu’elle résume avec une formule forte : aimer ses parents non pas comme un couple, mais comme deux personnes distinctes.

Cette déclaration, loin des confessions people habituelles, révèle un cheminement intérieur sincère. Et c’est peut-être cette lucidité nouvelle sur sa famille, sur elle-même, sur son passé, qui nourrit aujourd’hui une créativité plus calme, plus enracinée.

Le style comme miroir de soi

Le style de Miley Cyrus, autrefois flamboyant, semble désormais être devenu un langage en soi. Moins théâtral, plus épuré, mais toujours aussi personnel. Dans ce costume oversize, il y a une revendication esthétique, mais aussi une acceptation. Celle de ne plus avoir besoin de se justifier. Miley ne joue pas un rôle. Elle explore, elle affirme, elle transforme. Et en cela, elle parle à une génération entière en quête d’authenticité : peu importe que l’on porte du XXL ou du mini, que l’on choisisse l’exubérance ou la retenue – ce qui compte, c’est de se sentir alignée avec soi-même.

En s’affichant dans un costume oversize porté à même la peau, Miley Cyrus ne fait ainsi pas qu’une déclaration de style : elle incarne une posture. Celle d’une femme libre, en accord avec elle-même, qui n’a plus besoin d’artifices pour exister. Son allure traduit aujourd’hui une maturité, un refus des étiquettes et une réinvention continue de sa personne. Plus qu’un look, c’est un message : s’habiller, c’est aussi se révéler.