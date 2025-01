En mini-bikini, cette mannequin de 33 ans enflamme les réseaux

À 33 ans, Emily Ratajkowski prouve une fois de plus qu’elle maîtrise l’art de captiver ses abonnés. Actuellement en voyage au Brésil, la mannequin et autrice a partagé une série de clichés sur Instagram, où elle affiche ses tenues de plage dans un cadre idyllique. Mais une photo en particulier a attiré tous les regards : vêtue d’un bikini ultra minimaliste, elle a littéralement fait grimper la température sur les réseaux sociaux.

Un bikini qui ne passe pas inaperçu

Sur la première photo de son carrousel de photos, Emily Ratajkowski apparaît dans un haut de bikini couleur chair particulièrement étroit, laissant deviner ses courbes tout en subtilité. Pour compléter ce look, elle a opté pour une paire de lunettes rectangulaires à monture rouge, un détail inattendu qui s’inscrit dans la tendance du « siren office look ». En arrière-plan, la célèbre plage d’Ipanema, avec son sable doré et ses eaux cristallines, offre un décor paradisiaque qui ajoute à l’atmosphère solaire et sensuelle de la publication.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata)

L’art de se réapproprier son corps

Bien sûr, les commentaires n’ont pas tardé à pleuvoir. « 🔥 Reine absolue ! », « C’est illégal d’être aussi sublime », « Tu es l’incarnation de la liberté ! », peut-on lire sous sa publication. Mais ce qui fascine autant que son corps parfaitement assumé, c’est ce qu’elle représente : une femme forte, libre et déterminée à occuper l’espace public selon ses propres termes.

Emily Ratajkowski n’est en effet pas qu’une simple figure de beauté sur les réseaux sociaux. Elle est devenue une voix forte du féminisme moderne, notamment avec la publication de son livre « My Body », dans lequel elle explore la relation complexe entre image, pouvoir et autonomie. Poser en bikini, pour elle, ce n’est pas juste une façon d’afficher son style estival. C’est un acte revendicatif. Pourquoi ? Parce que trop souvent, le corps des femmes est un terrain de jugement constant. Trop ceci, pas assez cela… Mais Emily Ratajkowski balaie ces diktats d’un revers de main.

Elle incarne une philosophie où chaque femme a le droit de disposer de son image comme bon lui semble. En partageant ces clichés, la mannequin adresse ainsi un message fort : il est grand temps que les femmes occupent l’espace numérique comme elles l’entendent, sans avoir à subir les diktats ou les critiques.

Un séjour brésilien documenté en images

Emily Ratajkowski ne s’est pas contentée d’afficher ses tenues estivales : elle a aussi partagé une véritable carte postale visuelle de son séjour. Dans son carrousel de photos, on retrouve des clichés où elle porte des tee-shirts ornés du drapeau brésilien, un clin d’œil à son attachement au pays. Les paysages brésiliens sont également à l’honneur : couchers de soleil aux teintes dorées et rosées, assiettes généreuses et plages à perte de vue, la mannequin, actrice et auteure américaine nous plonge dans une ambiance chaleureuse et dépaysante.

À chacune de ses apparitions, Emily Ratajkowski suscite l’admiration autant que la discussion. Entre mode, voyage et instantanés de vie, elle parvient à captiver ses millions d’abonnés avec des publications toujours aussi soignées. Son dernier post en est une nouvelle preuve : plus qu’une simple photo en bikini, chaque publication sur son compte Instagram est aussi une prise de parole silencieuse mais puissante : « Je suis là, je m’assume, et je ne laisserai personne définir ce que je devrais être ».