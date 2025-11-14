Miss Univers 2025 : la candidate thaïlandaise surprend tout le monde avec une démonstration de combat

La candidate thaïlandaise Praveenar Singh a récemment marqué les esprits au concours Miss Univers 2025 lors d’une démonstration de Muay Thaï (boxe thaïlandaise) à Phuket. Son assurance et sa technique sur le ring témoignent d’un parcours alliant force, tradition et empowerment féminin.

Praveenar Singh : une figure inspirante

Praveenar Singh, 29 ans, représentante de Saraburi et première Thaïlandaise d’origine indienne à décrocher le titre national, illustre la persévérance. Avant d’être sacrée Miss Univers Thaïlande 2025, elle a accumulé les places de dauphine lors des éditions précédentes, devenant une figure familière en Thaïlande.

Un moment fort sur le ring

À Phuket, les candidates ont participé à une session de Muay Thaï dans un centre de renommée internationale. Praveenar Singh s’est distinguée par une série de coups de pied exécutés avec une maîtrise impressionnante, suscitant l’admiration du public et des autres concurrentes. Ce moment mettait en avant la puissance et le respect que véhicule cet art martial national.

Empowerment et valorisation du sport

Au-delà de la performance sportive, cette activité a souligné la dimension émancipatrice du Muay Thaï (art martial et sport de combat) pour les femmes. L’expérience a permis aux candidates de cultiver la confiance, la discipline et le courage, des valeurs essentielles promues par le concours et la Miss Universe Organization.

La finale se tiendra à Phuket le 21 novembre, alors que Praveenar Singh, polyglotte diplômée en sciences de l’éducation, poursuivra sa mission en tant qu’ambassadrice de la diversité et de l’héritage thaïlandais. Sa démonstration incarne la rencontre entre beauté, force et identité nationale.

