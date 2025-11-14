Cette chanteuse semble bouleversée après l’attaque d’un fan en public

L’avant-première du très attendu film « Wicked: For Good » à Singapour, le 13 novembre, a pris une tournure dramatique. Ariana Grande, l’interprète de Glinda, a été attaquée par un fan sur le tapis jaune, provoquant stupeur et inquiétude. Ses partenaires de film, l’actrice et chanteuse britannique Cynthia Erivo et l’actrice et productrice malaisienne Michelle Yeoh, se sont immédiatement précipitées à son secours.

Un incident sur le tapis jaune

Alors qu’Ariana Grande avançait, souriante, sur le tapis jaune aux côtés de l’actrice Cynthia Erivo, de l’actrice Michelle Yeoh et l’acteur Jeff Goldblum, Ariana Grande a été brusquement approchée par un homme. L’individu, identifié plus tard comme Johnson Wen, surnommé « Pyjama Man », s’est rué vers la chanteuse, la saisissant par les épaules pour la tirer contre lui.

Cynthia Erivo, qui incarne Elphaba dans le film « Wicked: For Good », a réagi avec une remarquable rapidité. Elle s’est interposée entre Ariana Grande et l’assaillant, tandis que les agents de sécurité neutralisaient l’homme. Visiblement secouée, Ariana Grande a été réconfortée par Cynthia Erivo et Michelle Yeoh avant d’être évacuée à l’écart des caméras.

Cynthia screaming “Get off her, get off her. Don’t touch her” This should never have happened. Absolutely incomprehensible pic.twitter.com/yH4ZIcOfnf — C ✧˖° ♡ (@CynBabyErivo) November 13, 2025

Le profil inquiétant du « Pyjama Man »

Ce n’est pas la première fois que cet homme provoque un tel incident. Connu sur les réseaux sociaux pour « interrompre des événements de célébrités », il avait déjà fait parler de lui en juin pour être monté sur scène auprès de l’auteure-compositrice-interprète américaine Katy Perry, puis en août lors d’un concert du chanteur The Weeknd. Il s’est même vanté de son geste sur Instagram, remerciant Ariana Grande de l’avoir « laissé sauter sur le tapis jaune » avec elle, suscitant de nombreuses réactions d’indignation en ligne.

Une blessure psychologique ravivée

Cet épisode est d’autant plus grave qu’Ariana Grande a déjà vécu des traumatismes liés à sa carrière. En 2017, lors de son concert à Manchester, un attentat avait coûté la vie à 22 personnes et profondément marqué l’artiste. Depuis, Ariana Grande a parlé ouvertement de ses troubles anxieux et du stress post-traumatique qui l’accompagnent. Être agressée en public ne pouvait qu’accentuer son malaise et ses craintes pour sa sécurité.

En résumé, l’incident de Singapour rappelle à quel point la sécurité des artistes reste une question cruciale lors des événements publics. Grâce à la présence d’esprit de Cynthia Erivo et à l’intervention rapide des agents de sécurité, le pire a été évité. Néanmoins, pour Ariana Grande, ce moment de terreur survient comme une douloureuse réminiscence de ses expériences passées. Espérons que la chanteuse trouve le temps et le soutien nécessaires pour se remettre de cette épreuve.