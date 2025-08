À 52 ans, elle remet au goût du jour ce maillot rétro et le résultat fait sensation

Sur le sable chaud comme sur un pont de yacht, certaines tendances n’attendent pas une génération pour faire leur retour. À 52 ans, l’actrice et mannequin américaine Molly Sims prouve qu’un maillot de bain vintage n’a rien perdu de son éclat… et que l’audace du style ne connaît pas de limite d’âge.

Le retour chic du maillot à pois

Loin des coupes minimalistes à la mode ces derniers étés, c’est le maillot de bain à pois, pièce rétro par excellence, qui redevient l’inspiration de l’été. Adopté par des célébrités comme Molly Sims lors de sa récente escapade en famille, ce bikini noir et blanc illumine la plage de sa note intemporelle et flatte toutes les morphologies. Associé à des accessoires simples – lunettes noires, chapeau large – il signe un look à la fois élégant, glamour et accessible.

Un buzz bien mérité sur les réseaux

Les photos pleuvent sur Instagram et les commentaires fusent : « Gorgeous! », « On veut le lien du bikini ! », etc. Signe que cet esprit vintage plaît et inspire aussi les jeunes générations. Ce choix mode montre qu’après 50 ans, affirmer pleinement son image et célébrer son corps, c’est aussi s’autoriser toutes les fantaisies, en jouant avec les codes du passé.

La tendance vintage ne faiblit pas

Année après année, le revival des maillots à pois ou à imprimé rétro s’impose sur les plages et les réseaux sociaux. À travers ce retour, c’est une nouvelle définition de la beauté et de l’élégance que beaucoup de femmes revendiquent : celle de l’authenticité, du plaisir et d’un style qui traverse le temps avec panache.

Et le maillot rétro n’est pas qu’un clin d’œil mode : il redonne aussi confiance. Sa coupe flatteuse, souvent taille haute ou avec un haut balconnet, sublime la silhouette en douceur et permet de se sentir à l’aise quelle que soit l’occasion.

Finalement, ce maillot rétro, ce n’est pas qu’une question de mode… C’est une déclaration d’assurance, de joie et d’un art de vivre qui ne prend pas la poussière.