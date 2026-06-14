À 37 ans, Nina Dobrev prouve que la robe nuisette est un classique du tapis rouge

L’actrice et mannequin bulgaro-canadienne Nina Dobrev confirme son statut d’icône mode. Pour la première de son court métrage « General Admission », présenté au Tribeca Festival 2026, elle a misé sur une valeur sûre : la robe nuisette. Une pièce délicate et intemporelle, qu’elle a partagée dans une vidéo publiée sur Instagram et qui a aussitôt séduit ses abonnés.

Une robe nuisette en satin

L’ancienne vedette de « Vampire Diaries » portait une robe nuisette en satin couleur crème, signée du créateur Adam Lippes. La coupe fluide, presque liquide, épouse délicatement la silhouette et se prolonge en une ligne colonne qui balaie le sol. De fines bretelles spaghetti et une encolure souplement drapée renforcent l’esprit boudoir de la pièce, tandis qu’une touche de dentelle sombre, glissée en sous-couche, vient contraster avec les lignes épurées de l’ensemble. Un détail de boutons recouverts, le long de la couture, parachève cette allure raffinée.

Des accessoires minimalistes Fidèle à l’esprit « quiet luxury » de sa tenue, Nina Dobrev a opté pour des accessoires sobres. Elle a associé sa robe à des sandales noires à talons aiguilles, dotées de fines brides, et à une petite pochette noire structurée à poignée. Côté bijoux, elle a misé sur la discrétion, avec une pièce d’oreille contemporaine signée KatKim. Un parti pris minimaliste qui laisse toute la place à la robe.

« Une énergie Carrie Bradshaw »

En légende de sa publication, l’actrice a résumé son style avec humour : « Cette semaine avait une vraie énergie Carrie Bradshaw ». Une référence à l’héroïne d’une série à succès, grande prêtresse de la mode des années 1990 et 2000. La robe nuisette, justement, est née de cette époque, héritée du minimalisme et de l’engouement pour les pièces glissées, d’allure intime. Régulièrement remise au goût du jour, elle s’est imposée comme un classique des tapis rouges : simple, élégante et indémodable.

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Avec cette robe nuisette d’une élégance épurée, Nina Dobrev signe ainsi l’un des looks les plus remarqués de cette édition. En misant sur la simplicité plutôt que sur l’extravagance, l’actrice rappelle qu’une pièce bien choisie suffit parfois à marquer les esprits. La preuve, s’il en fallait, que la robe nuisette n’a rien perdu de son charme sur les tapis rouges.