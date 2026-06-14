Dans un look pastel, Charli D’Amelio séduit avec une silhouette rétro

Julia P.
@charlidamelio / Instagram

La créatrice de contenu américaine Charli D’Amelio est aujourd’hui bien plus qu’une révélation TikTok. Celle qui compte des millions d’abonnés sur ses réseaux sociaux vient de poser pour un nouvel éditorial mode et publié les images sur son compte Instagram. Au cœur du shooting : un look pastel à l’esprit résolument rétro, signé par sa styliste Carlee Barrow, qui collectionne les commentaires admiratifs.

Un haut vert pastel à pois

Sur la photo qui fait parler, Charli D’Amelio porte une brassière vert pâle, à la coupe ajustée. Le détail qui rend la pièce remarquable, c’est son décolleté en forme de cœur souligné par un délicat volant brodé. Le tissu, parsemé de minuscules pois noirs, ajoute à l’ensemble une dimension immédiatement nostalgique.

Le choix du vert pastel n’est pas anodin. Cette teinte rejoint les nuances « sherbet » très défendues sur les podiums printemps-été 2026, dans la lignée des palettes douces et lumineuses qui dominent cette saison. Une couleur élégante qui colle parfaitement à l’image d’une jeune femme qui affiche une signature stylistique propre.

Un bas taille haute pour une silhouette rétro

Pour accompagner le haut, Charli D’Amelio porte un bas assorti à taille très haute, marqué par une large ceinture noire. L’ensemble forme une silhouette directement référencée aux pin-ups des années 1950 – quand les mini-pois, les couleurs pastel et les coupes taille haute formaient l’un des combos les plus iconiques de l’époque. Entre le haut et le bas, une bande de ventre apparente apporte une touche de modernité à l’ensemble. Une mise en scène vestimentaire intelligente, qui revisite les codes vintage sans tomber dans le simple déguisement.

 

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Bijoux dorés et maquillage rétro

Côté accessoires, Charli D’Amelio a misé sur la cohérence. Un collier ras-du-cou doré, un pendentif assorti, une bague dorée et un bracelet argenté complètent la silhouette avec retenue. Côté beauté, le maquillage suit la même direction : eyeliner précis, blush rose tendre, et surtout une bouche rouge sombre – typique des grandes photographies stylistiques des décennies passées. La coiffure, raie au milieu et longueurs souples sur l’épaule, parachève la silhouette rétro.

Avec ce look pastel à l’esprit pin-up, Charli D’Amelio rappelle qu’elle s’est imposée comme l’une des silhouettes les plus suivies de sa génération. Et confirme, sans surprise, que la nostalgie reste l’un des terrains de jeu les plus puissants de la mode.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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