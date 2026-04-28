L’actrice Nina Dobrev partage son voyage en train, mais c’est cette baignoire qui intrigue

L’actrice et mannequin bulgaro-canadienne Nina Dobrev a partagé les images de son voyage à bord du Venice Simplon-Orient-Express et, parmi tous les clichés, c’est une photo dans une baignoire qui a immédiatement capté tous les regards.

La baignoire à bord de l’Orient Express : un luxe rare

La star de « The Vampire Diaries » a partagé sur son compte Instagram officiel une série de photos de son aventure à bord du Venice Simplon-Orient-Express, le mythique train de luxe. Parmi les images du voyage, c’est un cliché en noir et blanc dans une baignoire, couverte de mousse, qui a immédiatement concentré toutes les réactions.

À bord du Venice Simplon-Orient-Express, les cabines historiques ne disposent que d’un simple lavabo. Seules les Grandes Suites – le summum du luxe à bord – offrent une salle de bain privative, mais avec douche uniquement. Une exception existe cependant : L’Observatoire, une suite unique déployée sur un wagon entier, qui comprend notamment une salle de bains avec baignoire sur pied, une bibliothèque, un salon de thé avec cheminée et un plafond-oculus pour observer les étoiles. Une pièce maîtresse réservée à quelques heureux élus – et apparemment, Nina Dobrev en faisait partie.

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Un train qui cumule luxe Art Déco et prestations d’exception

Composé de voitures européennes des années 1920 et 1930, le Venice Simplon-Orient-Express traverse la France, l’Italie, l’Autriche et la Hongrie sur plus de 1 100 kilomètres, dans un décor Art Déco soigneusement restauré. À bord, les repas sont servis dans l’une des trois voitures-restaurants – la Côte d’Azur, l’Étoile du Nord et L’Orientale – et un service de cabine 24 heures sur 24 assure le confort des voyageurs. Un voyage qui se vit autant comme une expérience sensorielle que comme un déplacement.

Nina Dobrev, habituée des clichés qui font parler

Ce n’est pas la première fois que Nina Dobrev fait réagir ses abonnés avec ses publications Instagram. L’actrice, connue pour son sens du style, alterne régulièrement entre looks mode soignés et moments de vie plus spontanés. Ce carrousel sur l’Orient Express s’inscrit dans cette continuité : mélange de voyage de prestige, d’élégance et d’un brin de provocation bien dosée.

Une baignoire dans un train légendaire, une photo en noir et blanc : Nina Dobrev a ainsi résumé l’essentiel de l’Orient Express en une image, le luxe comme art de vivre, et la liberté de le montrer à sa façon.