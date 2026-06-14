En tenue de plage à rayures, Alix Earle adopte un classique vintage

Fabienne Ba.
@alixearle / Instagram

L’influenceuse américaine Alix Earle est l’une des silhouettes les plus suivies de sa génération sur Instagram. Et l’un de ses carousels Instagram, publié depuis un yacht baigné de soleil, a une nouvelle fois confirmé son sens aigu du styling. Elle y porte un deux-pièces rayé vert et blanc : une référence directe à l’esthétique des grandes vacances européennes des décennies passées.

Un deux-pièces rayé vert et blanc

Sur la photo qui fait le plus parler du carousel, Alix Earle apparaît dans un deux-pièces aux rayures verticales vertes et blanches. Le haut, à coupe triangle ajustée, mise sur la simplicité – peu de détails, peu d’ornements, juste un travail précis de la coupe. Le choix chromatique n’est pas anodin. Le vert utilisé, à mi-chemin entre l’amande et le menthe, évoque immédiatement les nuances des cabanes de plage italiennes – vert acide pour les uns, vert tilleul pour les autres. Une couleur ancrée dans une certaine idée du repos méditerranéen.

Lunettes oversize et pose « riviera »

Pour accompagner sa pièce maîtresse, Alix Earle a opté pour une approche minimaliste : une seule paire de lunettes oversize. Pas de bijoux, pas de paréo, pas de chapeau de paille. Le décor – la rambarde du yacht, l’eau cristalline en arrière-plan, les reflets du soleil sur le pont – suffit à composer l’image. Appuyée contre la rambarde, le regard légèrement tourné vers l’horizon, Alix Earle évoque les portraits qu’on retrouve dans les vieux numéros de magazines de cinéma italiens des années 1960.

 

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Une référence directe aux étés européens des années 1960

C’est bien là toute la force de cette apparition : elle s’inscrit dans une véritable tradition visuelle. Le deux-pièces rayé vert et blanc n’est pas qu’une simple pièce d’été. C’est un classique vintage, popularisé sur les plages de Saint-Tropez et de Capri dans les années 1960 par des icônes comme Brigitte Bardot, Sophia Loren ou Romy Schneider.

À cette époque, les rayures latérales fines, les coupes triangle et les ceintures hautes formaient la signature absolue des étés de la jet set européenne. Soixante ans plus tard, Alix Earle revisite ce répertoire avec une fidélité saisissante – preuve que les classiques bien choisis traversent les décennies sans prendre une ride.

Avec ce deux-pièces rayé vert et blanc, Alix Earle confirme ainsi une fois encore son rôle de « référente lifestyle » de sa génération. Et rappelle que, parfois, il suffit d’un classique pour incarner toute une saison. Une démonstration qui, à coup sûr, fera des émules sur les plages européennes de cet été.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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