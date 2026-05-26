« Toujours aussi sublime » : sous le soleil, Jennifer Lopez attire tous les regards

Pour le week-end de Memorial Day, la chanteuse américaine Jennifer Lopez a offert à ses abonnés une parenthèse ensoleillée. Elle a misé sur un deux-pièces blanc et un accessoire doré.
Un week-end de Memorial Day sous le soleil californien
C’est dans le cadre de sa somptueuse propriété californienne que Jennifer Lopez a célébré le week-end de Memorial Day, l’un des temps forts du calendrier américain. Elle a partagé sur Instagram un carrousel de clichés baignés de lumière, dévoilant un moment de détente au bord de sa piscine.
Fidèle à son image de « star solaire », l’interprète de « On the Floor » a profité de cette pause estivale pour afficher un teint hâlé et un sourire détendu. Elle incarne une certaine idée de l’art de vivre à la californienne, entre soleil, piscine et instants partagés en famille. Un décor à la hauteur de sa réputation, puisque la vidéo la montre aussi en train de se rafraîchir dans l’eau, allongée sur une bouée gonflable rose.
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Un deux-pièces blanc et un bijou de corps
Côté tenue, Jennifer Lopez est restée dans la simplicité chic. Elle portait un deux-pièces blanc composé d’un haut triangle épuré et d’un bas à nouer sur les côtés. Une pièce minimaliste, loin des tenues à paillettes de sa résidence à Las Vegas, qui prouve qu’elle sait aussi jouer la carte de l’élégance discrète.
Le détail qui a retenu l’attention, c’est l’accessoire. Plutôt que les bijoux classiques, Jennifer Lopez a opté pour un long sautoir doré qui descendait le long de son buste, façon bijou de corps. Elle a complété l’ensemble par un chapeau en raffia, des cheveux relevés en chignon et un maquillage naturel, mariant joues bronzées et lèvres glossy.
Une seconde tenue tout « en délicatesse »
Pour la suite de sa journée, Jennifer Lopez a porté une robe longue en lin blanc, au décolleté plongeant et à la coupe fluide. Rehaussée de broderies dorées et de détails en dentelle, cette pièce vaporeuse offrait un rendu presque éthéré, en parfaite cohérence avec l’ambiance lumineuse du week-end. Du deux-pièces minimaliste à la robe de lin romantique, Jennifer Lopez a ainsi décliné deux facettes complémentaires d’un même vestiaire estival, démontrant une nouvelle fois son sens infaillible du style.
Un moment en famille dans sa propriété de Bel Air
Au-delà de la mode, ce sont surtout des retrouvailles familiales que Jennifer Lopez a tenu à célébrer. « Spending the day with the people I love. Happy Memorial Day everybody », a-t-elle écrit en légende (Je passe la journée avec les gens que j’aime. Bonne fête du Souvenir à tous !), posant notamment aux côtés de ses jumeaux, Max et Emme.
Avec ce simple cliché au bord de l’eau, Jennifer Lopez a ainsi une nouvelle fois prouvé qu’élégance, naturel et confiance pouvaient tenir en un deux-pièces blanc et un bijou bien choisi.