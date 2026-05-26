« Toujours aussi sublime » : sous le soleil, Jennifer Lopez attire tous les regards

Fabienne Ba.
@jlo / Instagram

Pour le week-end de Memorial Day, la chanteuse américaine Jennifer Lopez a offert à ses abonnés une parenthèse ensoleillée. Elle a misé sur un deux-pièces blanc et un accessoire doré.

Un week-end de Memorial Day sous le soleil californien

C’est dans le cadre de sa somptueuse propriété californienne que Jennifer Lopez a célébré le week-end de Memorial Day, l’un des temps forts du calendrier américain. Elle a partagé sur Instagram un carrousel de clichés baignés de lumière, dévoilant un moment de détente au bord de sa piscine.

Fidèle à son image de « star solaire », l’interprète de « On the Floor » a profité de cette pause estivale pour afficher un teint hâlé et un sourire détendu. Elle incarne une certaine idée de l’art de vivre à la californienne, entre soleil, piscine et instants partagés en famille. Un décor à la hauteur de sa réputation, puisque la vidéo la montre aussi en train de se rafraîchir dans l’eau, allongée sur une bouée gonflable rose.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Jennifer Lopez (@jlo)

Un deux-pièces blanc et un bijou de corps

Côté tenue, Jennifer Lopez est restée dans la simplicité chic. Elle portait un deux-pièces blanc composé d’un haut triangle épuré et d’un bas à nouer sur les côtés. Une pièce minimaliste, loin des tenues à paillettes de sa résidence à Las Vegas, qui prouve qu’elle sait aussi jouer la carte de l’élégance discrète.

Le détail qui a retenu l’attention, c’est l’accessoire. Plutôt que les bijoux classiques, Jennifer Lopez a opté pour un long sautoir doré qui descendait le long de son buste, façon bijou de corps. Elle a complété l’ensemble par un chapeau en raffia, des cheveux relevés en chignon et un maquillage naturel, mariant joues bronzées et lèvres glossy.

Une seconde tenue tout « en délicatesse »

Pour la suite de sa journée, Jennifer Lopez a porté une robe longue en lin blanc, au décolleté plongeant et à la coupe fluide. Rehaussée de broderies dorées et de détails en dentelle, cette pièce vaporeuse offrait un rendu presque éthéré, en parfaite cohérence avec l’ambiance lumineuse du week-end. Du deux-pièces minimaliste à la robe de lin romantique, Jennifer Lopez a ainsi décliné deux facettes complémentaires d’un même vestiaire estival, démontrant une nouvelle fois son sens infaillible du style.

Un moment en famille dans sa propriété de Bel Air

Au-delà de la mode, ce sont surtout des retrouvailles familiales que Jennifer Lopez a tenu à célébrer. « Spending the day with the people I love. Happy Memorial Day everybody », a-t-elle écrit en légende (Je passe la journée avec les gens que j’aime. Bonne fête du Souvenir à tous !), posant notamment aux côtés de ses jumeaux, Max et Emme.

Avec ce simple cliché au bord de l’eau, Jennifer Lopez a ainsi une nouvelle fois prouvé qu’élégance, naturel et confiance pouvaient tenir en un deux-pièces blanc et un bijou bien choisi.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
Sans maquillage dans sa cuisine, Gwyneth Paltrow séduit par son naturel

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sans maquillage dans sa cuisine, Gwyneth Paltrow séduit par son naturel

Visage "au naturel" et café à la main, l'actrice américaine Gwyneth Paltrow a transformé un simple petit-déjeuner du...

Dans une robe noire fleurie, Zoe Saldaña signe une apparition remarquée

L'actrice, réalisatrice et productrice américaine Zoe Saldaña a marqué la cérémonie de clôture du Festival de Cannes, le...

Accusée d’avoir porté une tenue « inappropriée », cette influenceuse répond avec humour

L'influenceuse américaine Abby Baffoe, suivie par plusieurs millions d'abonnés sur Instagram, TikTok et YouTube, s'est retrouvée au cœur...

« Une silhouette tonique » : Lalisa Manobal fait sensation dans un look sporty rétro

La danseuse, rappeuse et actrice thaïlandaise Lalisa Manobal (Lisa) membre du groupe BLACKPINK, a fait sensation avec un...

Visée par des commentaires sur son corps, l’actrice Mindy Kaling répond aux critiques

L'actrice, scénariste et productrice américaine, d'origine indienne, Mindy Kaling s'est confiée dans une récente interview accordée au magazine...

À 56 ans, l’actrice Catherine Zeta-Jones fait sensation dans une robe rouge saisissante

Drapée d'écarlate et auréolée d'une élégance gothique, l'actrice britannique Catherine Zeta-Jones a captivé tous les regards au cimetière...