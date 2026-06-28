Olivia Wilde relance la tendance des robes d’inspiration « victorienne »

L’actrice, productrice, réalisatrice et scénariste américano-irlandaise Olivia Wilde a une nouvelle fois affirmé son sens du tapis rouge. Elle a fait sensation lors de la première de son film « The Invite », dans une robe Saint Laurent d’inspiration victorienne qui s’inscrit pleinement dans l’une des grandes tendances mode du moment.

Une apparition très attendue au DGA Theater

C’est au DGA Theater de Los Angeles qu’Olivia Wilde a livré l’une de ses apparitions les plus marquantes de l’année. Elle présentait à cette occasion son nouveau long métrage, « The Invite », qu’elle a co-écrit, réalisé et dans lequel elle tient le premier rôle. Sur le tapis rouge, elle a posé aux côtés de ses partenaires de jeu : l’acteur américain Seth Rogen, l’actrice espagnole Penélope Cruz et l’acteur américain Edward Norton. Une présence collective qui a contribué à transformer la projection en véritable événement, attirant l’attention des photographes et des fans présents.

Une robe Saint Laurent au caractère victorien

L’élément central de cette apparition est sans conteste sa robe, signée Saint Laurent. La pièce, entièrement noire, joue sur des références esthétiques particulièrement marquées : manches volumineuses et bouffantes, jupe étagée à plusieurs niveaux, décolleté en V profond, taille soulignée par une découpe spectaculaire. Une silhouette qui convoque directement les codes des robes de l’époque victorienne, traditionnellement caractérisées par des constructions architecturales et des effets de volume aux épaules. Une démarche stylistique qui rappelle l’attachement de la maison française à des pièces fortes, capables de traduire un véritable récit visuel à travers leur seule construction.

Karla Welch, complice stylistique de longue date

Cette apparition a été orchestrée par la styliste Karla Welch, complice de longue date d’Olivia Wilde. La célèbre styliste, qui collabore également avec de nombreuses autres actrices hollywoodiennes parmi lesquelles Tracee Ellis Ross ou Sarah Paulson, est connue pour son refus des silhouettes consensuelles. Sa signature stylistique, à la fois architecturale et féministe, transparaît clairement dans le choix de cette robe Saint Laurent – qui mêle référence historique et coupe résolument contemporaine. Une démarche qui confirme la qualité de la collaboration entre les deux femmes, déjà à l’origine de plusieurs apparitions remarquées d’Olivia Wilde ces dernières années.

Des bijoux émeraude pour parfaire le look

Pour accompagner cette robe spectaculaire, Olivia Wilde a misé sur des bijoux particulièrement précieux. Elle arborait une parure signée Hanut Singh, créateur indien réputé pour ses pièces ornementales d’inspiration art déco et orientale. Elle portait notamment des boucles d’oreilles pendantes ornées d’émeraudes éclatantes, ainsi qu’une bague assortie également ornée de la même pierre précieuse. Le vert profond des émeraudes apportait un contraste saisissant avec le noir de la robe, dans un jeu chromatique soigneusement étudié. Une démarche qui démontre l’attention portée à chaque détail de la silhouette, en parfaite cohérence avec l’esprit cérémonial recherché.

Un chignon lisse pour laisser parler la robe

Côté coiffure, Olivia Wilde a fait le choix de la sobriété. Elle arborait un chignon lisse et soigneusement structuré, qui dégageait entièrement son visage. Ce choix capillaire, à la fois élégant et fonctionnel, permettait de laisser toute la place à la robe et aux bijoux. Une approche qui correspond à un grand principe des apparitions sur tapis rouge : quand la tenue est forte, la coiffure doit l’accompagner sans la concurrencer. Le chignon lisse, devenu un classique des grandes apparitions hollywoodiennes contemporaines, joue par ailleurs sur des références historiques qui font écho à l’inspiration victorienne de la robe.

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Une tendance mode résolument actuelle

Avec cette apparition, Olivia Wilde s’inscrit pleinement dans l’une des grandes tendances mode du moment : le retour des inspirations historiques, et notamment victoriennes, dans les silhouettes contemporaines. Cols hauts, manches volumineuses, dentelles noires, silhouettes architecturales : autant d’éléments qui caractérisaient les robes du XIXᵉ siècle et que les créateurs réinvestissent aujourd’hui dans une logique de réinterprétation.

Avec sa robe Saint Laurent d’inspiration « victorienne », ses bijoux émeraude et son chignon lisse, Olivia Wilde signe ainsi une apparition particulièrement marquante au DGA Theater. Au-delà du look, c’est tout un projet artistique et un hommage émouvant à l’actrice, réalisatrice et productrice américaine Diane Keaton qu’Olivia Wilde a partagé avec ses fans. Une démonstration que, dans le monde du cinéma comme dans la mode, certaines apparitions sur tapis rouge dépassent largement la simple « démonstration stylistique » pour devenir de véritables récits personnels.