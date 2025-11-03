« Elle doit s’excuser » : la tenue de cette mannequin fait polémique

La polémique autour du costume d’Halloween de la mannequin canadienne porteuse de vitiligo Winnie Harlow, qui a incarné Whitney Houston le soir du 31 octobre, agite depuis les réseaux sociaux et interroge sur la frontière entre hommage et maladresse.

Un hommage qui divise

Winnie Harlow a d’abord salué l’icône Whitney Houston en reproduisant son look du clip « I Wanna Dance With Somebody », puis son apparition aux BET Awards 2001, une période difficile dans la vie de la chanteuse marquée par des rumeurs et une addiction. De nombreux internautes ont critiqué la décision de Winnie de choisir ce moment spécifique, jugeant le choix « de mauvais goût » et « insensible », certains allant jusqu’à réclamer des excuses publiques. Pour ces personnes, ce déguisement ravive des souvenirs douloureux et semble « manquer de respect à Whitney », en se concentrant sur une période de vulnérabilité au lieu de sa réussite et de son rayonnement artistique.​

Entre critiques et soutiens

Des commentaires pointent une volonté de Winnie Harlow de célébrer une artiste aimée, mais regrettent que le moment choisi n’illustre pas le meilleur du parcours de Whitney Houston : « Si le costume avait mis en avant une période plus lumineuse de sa carrière, le ressenti aurait été différent », analyse une fan. À l’opposé, certaines célébrités et fans saluent l’audace de la mannequin canadienne porteuse de vitiligo Winnie Harlow et reconnaissent qu’il s’agit avant tout « d’un hommage artistique ».​

La réponse de Winnie Harlow

Face aux réactions, la mannequin a clarifié son intention en story : « Ce passage est l’un de mes préférés, Whitney était radieuse, drôle, confiante et en train d’être honorée. Ma mère est l’une de ses plus grandes fans et m’a même donné son prénom. Whitney a toujours été une reine à la maison ». Winnie insiste sur la nécessité de célébrer la lumière, l’humour et le talent de Whitney Houston, et non de réduire son image à ses difficultés : « Les gens sont plus que leurs failles. Whitney était magnétique, drôle et charismatique. Voilà ce qui doit être mis en avant ».

En définitive, cette controverse met en lumière une question délicate : comment honorer une artiste sans faire resurgir des souffrances ? Le cas Winnie Harlow rappelle que chacune de nos icônes possède ses zones d’ombre, mais aussi une grandeur à célébrer. Comprendre et respecter cette dualité, et savoir faire preuve d’empathie, reste essentiel dans la culture pop actuelle.