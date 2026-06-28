Will Smith partage un moment rare avec Jada Pinkett Smith et leur fille Willow

La famille Smith s’est offert une rare apparition publique à Paris. Will Smith, Jada Pinkett Smith et leur fille Willow se sont retrouvés dans la capitale française pour soutenir l’un des leurs, lors d’un événement mode.

Une apparition très remarquée à Paris

C’est dans le cadre de la Fashion Week parisienne que Will Smith et sa famille ont fait sensation. L’acteur américain s’est rendu dans la capitale française accompagné de Jada Pinkett Smith, la mère de ses enfants cadets, ainsi que de leur fille Willow. Une présence d’autant plus remarquée que les apparitions publiques de la famille Smith restent rares. Comme à chaque sortie médiatique de la famille, les photographes étaient particulièrement nombreux à immortaliser cette rare apparition familiale.

Une raison particulière à ce rassemblement

Au-delà de la simple présence parisienne, cette apparition collective des Smith répondait à une raison bien précise. Will, Jada et Willow étaient venus soutenir Jaden Smith, fils du célèbre couple américain, à l’occasion de sa première grande sortie publique en tant que directeur créatif masculin de la maison Christian Louboutin. Une nomination majeure dans la carrière du jeune homme, qui marquait ainsi une étape importante de son parcours dans l’industrie de la mode. Jaden Smith, qui mène une carrière à la fois musicale, cinématographique et désormais stylistique, incarne pleinement cette nouvelle génération de créateurs aux activités multiples.

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Une famille élargie sur le tapis rouge

Pour cette occasion, le soutien à Jaden Smith n’est pas venu uniquement de ses parents et de sa sœur Willow. Le jeune homme a également pu compter sur la présence de sa grand-mère maternelle, Adrienne Banfield-Norris, ainsi que sur celle de son demi-frère Trey, fils aîné de Will Smith né d’une précédente union. Cette mobilisation multi-générationnelle illustre la cohésion familiale affichée par les Smith, qui ne ratent jamais les grands rendez-vous professionnels les uns des autres.

Une dernière apparition collective qui remontait à 2024

Pour mesurer le caractère exceptionnel de cette présence collective, il faut rappeler que la dernière apparition complète de la famille Smith remontait à mai 2024, à l’occasion de la sortie du film « Bad Boys: Ride or Die ». De plus, Will Smith et Jada Pinkett Smith forment l’un des couples les plus médiatisés du monde du divertissement américain. Mariés depuis 1997, ils ont au fil des années bâti une famille tout en construisant chacun une carrière à part entière.

C’est en 2023 que l’histoire personnelle du couple a connu un tournant médiatique majeur. Lors d’une interview très commentée, Jada Pinkett Smith avait révélé que le couple était officiellement séparé depuis 2016, sans pour autant divorcer juridiquement. Les deux célébrités ont souligné à plusieurs reprises leur volonté de préserver l’unité familiale autour de leurs deux enfants, malgré l’évolution de leur lien personnel.

Avec son apparition parisienne aux côtés de Jada Pinkett Smith, de Willow et du reste du clan, Will Smith a ainsi livré l’une des images familiales les plus marquantes de l’année. Au-delà du simple « événement mode », cette présence collective illustre la cohésion d’une famille qui, malgré ses évolutions personnelles, reste visiblement unie autour de ses enfants.