À 61 ans, l’actrice Lisa Rinna adopte un total look qui fait réagir

Le 2 mai 2026, à la pré-soirée du Met Gala organisée par Jeff Bezos et Lauren Sánchez dans leur appartement new-yorkais, l’actrice américaine Lisa Rinna a frappé deux fois : avec sa coiffure et avec sa robe. Les deux ont immédiatement fait réagir sur les réseaux sociaux.

La pré-soirée du Met Gala la plus « star-studded » de l’année

Le fondateur d’Amazon et milliardaire américain Jeff Bezos et sa femme, la présentatrice américaine Lauren Sánchez Bezos ont organisé dans leur résidence new-yorkaise du quartier NoMad une pré-soirée du Met Gala réunissant un parterre de célébrités. Le couple est co-président et principal donateur du Met Gala 2026, dont le thème est « Costume Art » – l’exploration du rapport entre le vêtement et le corps.

Le faux-hawk rouge cerise – la transformation capillaire qui divise

L’actrice américaine Lisa Rinna a abandonné pour l’occasion sa coupe pixie signature pour une transformation « radicale » : les côtés lissés en arrière dans un effet mullet, et une touche de mèches rouge cerise dressées en pic sur le sommet du crâne – un « faux-hawk » à l’esthétique résolument Y2K. Une coiffure qui a immédiatement polarisé les réactions sur les réseaux sociaux : entre ceux qui ont salué l’audace « d’une femme de 61 ans qui n’a peur de rien », et ceux qui ont trouvé le look « trop chargé » avant même de regarder la tenue.

Une robe noire à franges et plumes qui ne laisse rien au hasard

La tenue était à la hauteur de la coiffure : une robe longue noire à manches longues dont le haut était entièrement composé d’un réseau en filet semi-transparent, contrastant avec la jupe en soie fluide taille haute. Des franges noires remontaient le long des bras et encerclaient la taille, apportant une couverture stratégique. Des plumes rouges en cascade sur les bras ajoutaient un élément de volume et de couleur inattendu à l’ensemble.

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Des accessoires qui finissent le tableau

Des sandales plateforme à imprimé léopard et semelle épaisse ajoutaient plusieurs centimètres à Lisa Rinna, tandis qu’une pochette en cuir noir complétait un look total noir et rouge affirmé. Le maquillage suivait la même logique : un eye-liner noir s’étirant au-delà des sourcils, un fard à paupières rose fuchsia fumé, un blush style coucher de soleil et une lèvre Pepto-Bismol rose.

Un « faux-hawk » rouge, des plumes, des franges et des platforms léopard – Lisa Rinna a ainsi résumé en un seul look ce qui rend le circuit Met Gala aussi irrésistible : personne ne joue vraiment la prudence. L’idée est de marquer les esprits.