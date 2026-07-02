À 59 ans, Pamela Anderson célèbre son anniversaire sous le soleil

Léa Michel
Extrait du film « Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? »

L’actrice et mannequin canado-américaine Pamela Anderson a marqué son 59ᵉ anniversaire de la plus simple des façons : en profitant d’une baignade sur la Côte d’Azur. Elle a partagé avec ses abonnés un aperçu de cette journée spéciale à travers une publication Instagram, où elle apparaît rayonnante dans un une pièce jaune beurre.

Un look solaire et minimaliste

Dans les vidéos diffusées sur son compte, Pamela Anderson se dirige vers la mer vêtue d’un peignoir blanc, qu’elle retire avant de plonger dans l’eau pour ce qu’elle décrit comme une « baignade d’anniversaire ». Elle accompagne sa publication d’un message de remerciement adressé à ses fans : « Merci pour vos merveilleux messages d’anniversaire… Que tous vos rêves se réalisent aujourd’hui aussi. Avec amour, P. ».

Pour compléter son look estival, Pamela Anderson portait des lunettes de soleil rectangulaires à monture blanche et tenait une paire de sandales assorties. Sa tenue de plage sans bretelles, dans une délicate teinte jaune beurre.

Un séjour estival à Saint-Tropez

Pamela Anderson a également partagé plusieurs clichés de son séjour à Saint-Tropez. Sur l’une des photos, elle pose sur un rocher vêtue d’une robe blanche légère, d’un bandana assorti et de baskets blanches, un panier en bois à la main. Fidèle à son approche beauté adoptée ces dernières années, elle apparaît sans maquillage, privilégiant un style naturel qui séduit de nombreux fans.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Pamela Anderson (@pamelaanderson)

Un moment partagé en famille

Cette escapade sur la Riviera française intervient alors que Pamela Anderson passe du temps en famille. Plusieurs médias américains rapportent qu’elle séjourne à Saint-Tropez à l’approche du mariage de son fils cadet, Dylan Lee, avec la créatrice en architecture Paula Bruss. Pamela Anderson est mère de deux fils, Brandon et Dylan, nés de son union avec le musicien Tommy Lee.

Une image toujours plus authentique

Ces derniers mois, Pamela Anderson a multiplié les apparitions remarquées sur les tapis rouges, tout en affirmant une image authentique et minimaliste. Son choix de s’afficher régulièrement sans maquillage est devenu une véritable signature, saluée par une partie du public pour son naturel.

Pamela Anderson semble ainsi profiter pleinement de cette nouvelle étape de sa vie. Entre moments de détente sous le soleil méditerranéen, élégance décontractée et instants partagés avec ses proches, elle ne cesse d’incarner un style de vie qui privilégie la simplicité, le bien-être et l’authenticité.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Cette chanteuse surprend avec des sourcils décolorés qui divisent les fans
Article suivant
« Un ventre sculpté » : cette actrice impressionne avec sa silhouette

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Jennifer Garner partage un souvenir d’enfance qui surprend ses fans

L' actrice américaine Jennifer Garner a offert à ses abonnés un tendre voyage dans le passé. Elle a...

« Un ventre sculpté » : cette actrice impressionne avec sa silhouette

L'actrice et mannequin canadienne Emeraude Toubia a partagé sur Instagram une photo prise en pleine séance de sport,...

Cette chanteuse surprend avec des sourcils décolorés qui divisent les fans

Daniela, membre du girl band américain Katseye, a fait sensation avec un changement beauté. La chanteuse et danseuse...

En corset blanc, Madison Beer adopte un look qui fait réagir les internautes

La chanteuse, mannequin et actrice américaine Madison Beer a partagé sur Instagram un carrousel de photos prises dans...

La chanteuse Bebe Rexha rappelle que la confiance en soi n’a pas de taille

À l’origine de tubes enivrants comme "I'm Good (Blue)" ou "Meant to Be", Bebe Rexha est l’heureuse auteure...

Sullivan, l’enfant de Patrick Dempsey, fait ses débuts dans la mode vintage

À 19 ans, Sullivan Dempsey vient de faire ses grands débuts dans le monde de la mode. L'enfant...