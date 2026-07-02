À 59 ans, Pamela Anderson célèbre son anniversaire sous le soleil

L’actrice et mannequin canado-américaine Pamela Anderson a marqué son 59ᵉ anniversaire de la plus simple des façons : en profitant d’une baignade sur la Côte d’Azur. Elle a partagé avec ses abonnés un aperçu de cette journée spéciale à travers une publication Instagram, où elle apparaît rayonnante dans un une pièce jaune beurre.

Un look solaire et minimaliste

Dans les vidéos diffusées sur son compte, Pamela Anderson se dirige vers la mer vêtue d’un peignoir blanc, qu’elle retire avant de plonger dans l’eau pour ce qu’elle décrit comme une « baignade d’anniversaire ». Elle accompagne sa publication d’un message de remerciement adressé à ses fans : « Merci pour vos merveilleux messages d’anniversaire… Que tous vos rêves se réalisent aujourd’hui aussi. Avec amour, P. ».

Pour compléter son look estival, Pamela Anderson portait des lunettes de soleil rectangulaires à monture blanche et tenait une paire de sandales assorties. Sa tenue de plage sans bretelles, dans une délicate teinte jaune beurre.

Un séjour estival à Saint-Tropez

Pamela Anderson a également partagé plusieurs clichés de son séjour à Saint-Tropez. Sur l’une des photos, elle pose sur un rocher vêtue d’une robe blanche légère, d’un bandana assorti et de baskets blanches, un panier en bois à la main. Fidèle à son approche beauté adoptée ces dernières années, elle apparaît sans maquillage, privilégiant un style naturel qui séduit de nombreux fans.

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Un moment partagé en famille

Cette escapade sur la Riviera française intervient alors que Pamela Anderson passe du temps en famille. Plusieurs médias américains rapportent qu’elle séjourne à Saint-Tropez à l’approche du mariage de son fils cadet, Dylan Lee, avec la créatrice en architecture Paula Bruss. Pamela Anderson est mère de deux fils, Brandon et Dylan, nés de son union avec le musicien Tommy Lee.

Une image toujours plus authentique

Ces derniers mois, Pamela Anderson a multiplié les apparitions remarquées sur les tapis rouges, tout en affirmant une image authentique et minimaliste. Son choix de s’afficher régulièrement sans maquillage est devenu une véritable signature, saluée par une partie du public pour son naturel.

Pamela Anderson semble ainsi profiter pleinement de cette nouvelle étape de sa vie. Entre moments de détente sous le soleil méditerranéen, élégance décontractée et instants partagés avec ses proches, elle ne cesse d’incarner un style de vie qui privilégie la simplicité, le bien-être et l’authenticité.