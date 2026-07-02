« Un ventre sculpté » : cette actrice impressionne avec sa silhouette

L’actrice et mannequin canadienne Emeraude Toubia a partagé sur Instagram une photo prise en pleine séance de sport, qu’elle a accompagnée d’un message de soutien au Mexique. Elle a impressionné ses abonnés, nombreux à saluer sa silhouette. « Un ventre sculpté », pouvait-on lire en commentaire.

Une séance de sport tout en énergie

Sur ce cliché, Emeraude Toubia pose dans une salle de boxe, vêtue d’une brassière de sport blanche et d’un legging noir. Le poing levé, un ballon sous le bras, elle affiche une énergie communicative, sous une rangée de drapeaux où figure celui du Mexique. « Vamos mi México », a-t-elle écrit en légende, mêlant ainsi sa passion pour le sport à son attachement à ses racines.

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Un cliché qui fait réagir les internautes

La photo a déclenché une vague de réactions admiratives. Beaucoup d’internautes ont salué la « silhouette tonique » de l’actrice. « Un ventre sculpté », ont aussi commenté certains. Si de nombreux internautes ont salué la silhouette de l’actrice et mannequin canadienne Émeraude Toubia, cette focalisation sur le physique occulte l’essentiel.

Au-delà de son apparence, c’est avant tout son talent, son parcours et son engagement professionnel qui méritent d’être mis en lumière. Une femme ne se résume pas à un corps sujet à commentaires : elle s’exprime par ses idées, son travail ou encore ses actions. Dans une perspective plus large, il serait également souhaitable de valoriser la diversité des morphologies et de reconnaître la beauté sous toutes ses formes, plutôt que de hiérarchiser les corps ou de les réduire à des critères esthétiques.

Une fière supportrice du Mexique et une actrice en vue

Fière de ses origines mexicaines, Emeraude Toubia a tenu à afficher son soutien à la sélection, à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Une manière de célébrer ses racines, tout en partageant sa passion du sport avec sa communauté. Révélée notamment par la série « Shadowhunters », puis par « With Love », elle a aussi su séduire un large public. Suivie par des millions d’abonnés, elle cultive une image solaire et accessible, entre carrière et vie personnelle.

Avec cette photo, Emeraude Toubia allie ainsi fièrement passion du sport et amour de ses origines. Elle a, une fois de plus, séduit ses fans : de quoi confirmer son énergie communicative, sur les réseaux sociaux comme à l’écran.