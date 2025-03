Paris Hilton dévoile ses looks préférés : un vrai festival de paillettes

Paris Hilton sait toujours comment briller, et son récent post Instagram en est la preuve éclatante. L’icône de la mode et des tapis rouges a récemment partagé une série de photos mettant en valeur ses looks les plus scintillants, rendant hommage à la marque The Blonds, célèbre pour ses créations flamboyantes.

Des tenues éblouissantes signées The Blonds

Dans cette publication, Paris Hilton apparaît dans une succession de tenues toutes plus étincelantes les unes que les autres. Robes ornées de strass, ensembles scintillants et accessoires lumineux… chaque look est une déclaration de style audacieuse. La star y brille littéralement de mille feux, portant des créations emblématiques de David Blond et Phillipe Blond, fondateurs de la maison The Blonds.

En légende de son post, Paris Hilton a exprimé toute son admiration pour les deux créateurs : « Les Blonds savent vraiment comment s’amuser ! Obsédée par tous les looks iconiques que @davidblond et @phillipeblond ont créés au fil des années, que ce soit sur scène, sur les podiums ou ailleurs ! Merci @theblondsny de toujours me faire scintiller avec vos sublimes créations et félicitations pour votre magnifique nouveau livre, je l’adore et je vous aime tout les deux tellement ! J’ai hâte de créer encore plus de moments #iconiques ensemble ! ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Hilton (@parishilton)

Un hommage à une collaboration iconique

Depuis plusieurs années, Paris Hilton collabore avec The Blonds, une maison de couture réputée pour ses créations extravagantes et glamour. Le duo de créateurs est connu pour habiller les plus grandes stars lors d’événements marquants, comme les tournées de concerts ou les tapis rouges. Avec leurs designs audacieux et souvent recouverts de cristaux, les créations The Blonds incarnent parfaitement le style scintillant et luxueux de Paris Hilton.

Un livre pour célébrer cet univers éblouissant

Dans son message, Paris Hilton félicite également les fondateurs de The Blonds pour la sortie de leur nouveau livre. Cette publication revient sur les créations emblématiques de la marque, immortalisant les tenues les plus marquantes portées par des stars internationales. Ce livre promet d’offrir aux fans de mode une plongée fascinante dans l’univers extravagant et audacieux de The Blonds.

Avec ce post Instagram, Paris Hilton rappelle une fois de plus son statut d’icône de la mode, capable d’embrasser les tendances les plus audacieuses tout en restant fidèle à son style inimitable. Son amour pour les paillettes et les strass s’inscrit parfaitement dans l’esprit flamboyant de The Blonds, faisant de cette collaboration une évidence.