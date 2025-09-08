Entre chatons et confidences, cette interview de Jenna Ortega fait fondre Internet

Dans une récente interview, Jenna Ortega a dévoilé une facette plutôt inattendue de sa personnalité. Accompagnée de chatons, l’actrice de la série « Wednesday » a conquis les fans avec des confidences intimes et des fous rires spontanés.

Une interview pas comme les autres

Pour la promotion de la nouvelle saison de « Wednesday », Jenna Ortega a accepté de se prêter au jeu d’un format insolite : répondre aux questions tout en jouant avec des chatons. Une mise en scène qui a immédiatement séduit les internautes, tant par la douceur des images que par les anecdotes partagées par l’actrice.

L’émotion au rendez-vous

Entre deux caresses données aux petits félins, Jenna Ortega (accompagnée de l’actrice Emma Myers, connue pour incarner Enid dans la série « Mercredi ») n’a pas hésité à revenir sur les moments les plus intenses du tournage. Certaines scènes de la série l’ont particulièrement marquée, allant jusqu’à l’émouvoir aux larmes. Ces confidences touchantes ont permis aux fans de mesurer l’investissement personnel qu’elle met dans son rôle.

Un naturel qui séduit

Ce qui a charmé les spectateurs, c’est avant tout le naturel de Jenna Ortega. Loin des interviews formatées, elle a multiplié les rires, parfois coupés par les cabrioles des chatons sur ses genoux. Résultat : un moment spontané qui a fait réagir massivement les réseaux sociaux, transformant l’extrait en séquence virale.

Ce passage plein de tendresse n’a ainsi fait qu’attiser l’attente autour de la saison 2 de « Wednesday ». Les confidences de Jenna ont mis en lumière l’ampleur émotionnelle du projet, tout en renforçant son lien avec le public. Entre la sensibilité de l’actrice et le côté insolite de l’interview, les fans sont désormais plus impatients que jamais de découvrir la suite.