Une chanteuse coréenne dénonce un traitement « raciste » en plein vol

La chanteuse et actrice sud-coréenne Kang Ji-hyun, mieux connue sous son nom de scène Soyou, a déclenché l’émotion et le débat sur les réseaux sociaux en racontant avoir vécu ce qu’elle considère comme une « discrimination raciale » lors d’un vol entre les États-Unis et la Corée du Sud.

Un sentiment d’humiliation et une interrogation sur le racisme

Fatiguée après un séjour à New York, l’ancienne membre du girl group sud-coréen « Sistar » explique qu’elle a demandé à s’adresser à un membre d’équipage parlant coréen afin de confirmer les horaires des repas. Selon son témoignage, l’attitude du chef de cabine envers elle s’est vite durcie, et la sécurité a été appelée, alors qu’elle s’est retrouvée isolée pour le reste du trajet, ne pouvant rien manger pendant 15 heures.​

Dans une publication sur son compte Instagram, Soyou a confié avoir été touchée par la froideur des regards et des attitudes du personnel tout au long du vol, au point de se demander : « Est-ce de la discrimination raciale ? ». Marquée par l’expérience, elle souhaite que plus personne ne soit humilié ou suspecté en raison de son origine ethnique. Ce récit fait écho à celui d’autres personnalités coréennes ayant rapporté des incidents de traitement différencié sur des vols similaires, relançant les discussions sur la question du racisme ordinaire dans les transports internationaux.​

Une polémique et un débat en ligne

Si de nombreux internautes ont soutenu Kang Ji-hyun (Soyou), un témoin présumé de la scène a publié une version différente, affirmant que la chanteuse paraissait fatiguée et d’avoir bu, et que le personnel avait simplement suivi le protocole de sécurité, sans qu’il soit question de racisme.

Les réactions sur les réseaux sociaux se sont alors multipliées :

Plusieurs fans et utilisateurs ont exprimé leur indignation et leur tristesse face à ce traitement, soulignant la nécessité de respecter les passagers de toutes origines.

Certains internautes ont appelé à davantage de formation à la diversité pour les équipages et à une meilleure adaptation linguistique sur les vols internationaux, saluant le courage de Soyou d’avoir rendu l’expérience publique.​

D’autres voix ont en revanche pointé que certains témoignages pourraient être exagérés par le prisme de réseaux sociaux, et ont invité à la prudence avant tout jugement.

Depuis, des discussions s’ouvrent en tout cas autour de la banalisation de micro-agressions et du ressenti de discrimination dans les transports, révélant une attente forte de conversations plus inclusives et équilibrées.

En définitive, cette controverse illustre la difficulté de prouver et de comprendre les situations de discrimination, mais aussi le pouvoir des réseaux sociaux à faire émerger les récits et les débats.