Peu de gens le savent : Julia Roberts applique cette règle très stricte avec ses enfants

Dans une interview, Julia Roberts partage son approche stricte, mais aimante, de la parentalité, où les règles ne changent jamais et où un consensus parental est fondamental.

Une maison où règne la cohérence parentale

Julia Roberts explique que, lorsqu’elle répond à ses enfants, la parole de leur père Daniel Moder est alignée et jamais contradictoire. « Tu ne peux pas demander à maman et avoir une réponse, puis demander à papa et en avoir une autre », affirme-t-elle. Pour elle, cette cohérence crée un environnement stable et sécurisant.

Un contrôle strict de la technologie dans l’enfance

Les enfants de Julia et Daniel ont été parmi les derniers de leur génération à avoir accès aux téléphones portables, afin « de protéger leur développement émotionnel et social », explique Julia Roberts. Les règles, comme l’interdiction des téléphones aux repas, ont toujours été claires et appliquées sans exception.

Une parentalité axée sur l’amour et la sécurité

Julia Roberts considère que cette fermeté bienveillante a permis à ses enfants « de grandir en confiance dans un cadre d’amour inconditionnel ». Malgré sa célébrité, son plus grand succès reste la vie qu’elle a bâtie avec sa famille, basée sur des valeurs partagées et la stabilité.

En définitive, Julia Roberts prouve que même au cœur d’Hollywood, il est possible de préserver une éducation fondée sur la cohérence, le respect et l’amour. Son approche rappelle que, plus que les privilèges ou les paillettes, ce sont les règles simples et la constance qui offrent aux enfants les bases solides pour s’épanouir sereinement.