Cette photo de la princesse Diana a ressurgi après le Super Bowl

Le Super Bowl LIX nous a non seulement offert un spectacle mémorable, le 9 février 2025, mais il a aussi réveillé une icône intemporelle… et non, ce n’est pas un quarterback star ! Une photo de la princesse Diana portant une veste varsity des Philadelphia Eagles a refait surface, enflammant les réseaux sociaux et prouvant une fois de plus que Lady Di était, et restera toujours, une légende de la mode et de la culture pop.

Une veste, une histoire

Retour dans les années 90 : Diana, icône de style et de modernité, est photographiée dans une tenue qui détonne parmi ses looks habituels ultra-chics. Elle arbore une veste varsity des Philadelphia Eagles, l’air décontracté, chic sans effort.

L’histoire de cette pièce mode remonte à 1982, lors des funérailles de la princesse Grace de Monaco. Diana y rencontre Jack Edelstein, statisticien des Eagles. Au fil de la conversation, il lui raconte que les couleurs de l’équipe sont le vert et l’argent. La réaction de Diana ? « Ce sont mes couleurs préférées ! ». Ni une ni deux, Jack Edelstein, charmé, lui envoie plus tard une sélection d’articles des Eagles, dont cette fameuse veste varsity.

Princesse du peuple, icône du style

Diana n’était pas une fervente supportrice de football américain. Son garde du corps, Ken Wharfe, l’a confirmé, expliquant qu’elle « portait la veste pour son confort et son style plutôt que par passion pour l’équipe ». Même Andrew Morton, son biographe officiel, a déclaré qu’elle « n’avait jamais manifesté un intérêt particulier pour les sports », que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis.

Mais qu’importe, les fans des Eagles l’ont adoptée comme une supportrice honorifique, et après la victoire écrasante de leur équipe (40-22 contre les Kansas City Chiefs), ils n’ont pas hésité à revendiquer la princesse comme l’une des leurs. Sur X (ex-Twitter), on a vu fleurir des memes hilarants où Diana fête la victoire aux côtés des joueurs ou assiste au show de la mi-temps de Kendrick Lamar avec enthousiasme.

Le pouvoir de l’image

Cela illustre à merveille pourquoi Diana demeure une inspiration intemporelle. Elle avait cette capacité unique à mélanger le chic et le casual, à se montrer accessible tout en restant une figure royale. Que ce soit en tailleur Chanel ou en sweat oversize, elle rayonnait. Et si aujourd’hui, les vestes varsity sont ultra-tendance, c’est peut-être bien grâce à elle !

Cette résurrection de la photo nous rappelle à quel point Diana était en avance sur son temps. Loin des conventions rigides de la royauté, elle osait des looks qui résonnent encore aujourd’hui. En 2025, on continue de s’en inspirer, et les designers ne cessent de puiser dans son énergie mode.

La veste des Eagles ne représente ainsi pas seulement un souvenir de Super Bowl ou une anecdote sur une princesse curieuse. Elle est le symbole de l’humanité de Diana, de sa proximité avec les gens et de son style libre. Alors, était-elle une fan de football américain ? Cela importe peu, ce qui compte, c’est l’effet qu’elle produit encore aujourd’hui en 2025.