Sur la plage, la mannequin Gisele Bündchen partage un moment complice avec son mari

Julia P.
@gisele / Instagram

À l’occasion de la fête des Pères (dimanche 21 juin), Gisele Bündchen a offert à ses fans un rare aperçu de sa vie de famille. La mannequin brésilienne a partagé sur Instagram une série de photos tendres, prises sur la plage aux côtés de son mari, Joaquim Valente, et de leur jeune fils. Le tout accompagné d’un message touchant.

Un hommage touchant à son mari

Dans sa publication, Gisele Bündchen a rendu un vibrant hommage à son époux, professeur de jiu-jitsu brésilien. « Merci de montrer l’exemple, et pour les valeurs que tu incarnes : l’amour, l’humilité, l’intégrité, la discipline, la gentillesse et la constance. Tu es un modèle incroyable. Nous te sommes tous tellement reconnaissants, et nous t’aimons très fort », a-t-elle écrit. Gisele Bündchen a également eu une pensée pour son propre père, le remerciant pour son « amour inconditionnel et son soutien ».

Un moment de complicité sur la plage

Les clichés, eux, respirent la douceur. Sur l’une des photos, le couple pose sur le sable, un arc-en-ciel en toile de fond, tandis que Gisele Bündchen porte son bébé contre elle, dans un porte-bébé bleu. Soucieuse de préserver l’intimité de son fils, elle a pris soin de masquer son visage. D’autres images montrent Joaquim Valente, complice et attendri, partageant des instants tendres avec l’enfant – déjà initié, en miniature, à la passion familiale pour le jiu-jitsu.

 

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Une famille recomposée et unie

Au fil de ce carrousel, Gisele Bündchen a aussi mis en lumière les liens entre son mari et ses deux aînés, Benjamin, 16 ans, et Vivian, 13 ans, qu’elle partage avec son ex-mari, Tom Brady. Sur certaines photos, on devine la complicité qui unit Joaquim Valente aux adolescents, signe d’une famille recomposée visiblement soudée. Une harmonie que Gisele Bündchen aime, à l’occasion, partager avec pudeur. Car si elle est l’un des mannequins les plus célèbres au monde, elle cultive aujourd’hui une vie plus paisible, loin de l’agitation des podiums.

Avec cette publication pleine de tendresse, Gisele Bündchen célèbre ainsi l’amour et la famille, loin des projecteurs. Entre hommage sincère et moments de complicité, elle offre un aperçu lumineux de son bonheur actuel. De quoi, sans surprise, émouvoir ses nombreux fans.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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