480 000 perles et 25 000 plumes : la robe de mariée de Dua Lipa cache un travail impressionnant

L’auteure-compositrice-interprète britannique Dua Lipa a enfin dévoilé sa robe de mariée. Plusieurs semaines après son union avec l’acteur britannique Callum Turner, elle a partagé les premières images d’une création Chanel Haute Couture spectaculaire, dont la fabrication a nécessité plusieurs années de travail.

Un mariage tenu secret en Sicile

C’est en Sicile, dans le sud de l’Italie, que Dua Lipa a célébré son mariage avec l’acteur britannique Callum Turner. Avant cette cérémonie italienne, Dua Lipa et Callum Turner s’étaient en réalité dit « oui » officiellement à la fin du mois de mai, lors d’une cérémonie civile au tribunal de Londres. La célébration en Sicile, plus festive et entourée de proches, est venue prolonger ces premiers engagements administratifs par un événement plus chargé d’émotion. Une approche en plusieurs temps qui a permis au couple de protéger sa vie privée tout en marquant le coup avec leurs proches.

Une révélation très attendue sur Instagram

C’est sur son compte Instagram que Dua Lipa a partagé les premières images officielles de la cérémonie italienne. La publication, sobrement légendée « Mr & Mrs », montre la chanteuse au bras de son désormais mari, dans une atmosphère élégante et lumineuse. Cette publication officielle a immédiatement déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux, particulièrement en raison de la robe spectaculaire que Dua Lipa a choisi d’arborer ce jour-là.

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Une création Chanel Haute Couture signée Matthieu Blazy

La robe portée par Dua Lipa lors de la cérémonie sicilienne est une création signée Chanel Haute Couture. Plus précisément, il s’agit de la première robe de mariée Haute Couture conçue par Matthieu Blazy, désormais directeur artistique des activités mode de la maison française, pour une amie de Chanel. Un événement particulièrement symbolique pour la maison comme pour le créateur franco-belge, qui s’illustre à travers ce projet d’envergure exceptionnelle. La pièce a nécessité plusieurs années de travail, dans un processus de création qui s’est étalé sur plus de temps que la plupart des robes les plus célèbres de l’histoire récente de la couture.

Une silhouette dos nu à licou

Côté coupe, la robe adopte une silhouette à licou avec un dos nu particulièrement marqué. Une coupe à la fois sobre dans ses lignes et spectaculaire dans son rendu, qui mise sur la longueur, le tombé du tissu et la finesse des détails plutôt que sur des constructions architecturées. Cette élégance épurée laisse toute la place au travail des broderies et des ornements, qui constituent le véritable cœur de la pièce. Une approche typique de la haute couture contemporaine : préférer la pureté de la silhouette pour mieux mettre en valeur l’extrême raffinement de l’ornementation.

480 000 perles brodées entièrement à la main

Le premier détail vertigineux de cette robe tient à son travail de perlage. La pièce a en effet été ornée de 480 000 perles, brodées entièrement à la main par l’Atelier Montex, l’une des prestigieuses maisons d’art travaillant en exclusivité pour Chanel. Cette quantité phénoménale de perles, accumulées sur l’ensemble du vêtement, donne à la robe un éclat tout particulier sous la lumière. Un travail qui demande une expertise rare et une patience extraordinaire, et qui illustre la dimension véritablement artisanale de la haute couture. Une démarche à mille lieues de la production de masse, qui rappelle ce qui distingue ce niveau de création de tout le reste de l’industrie de la mode.

25 000 plumes signées Lemarié

L’autre prouesse technique de la robe concerne son travail de plumes. Sur l’ensemble de la pièce, ainsi que sur sa traîne, 25 000 plumes délicates ont été montées une à une par la maison Lemarié, autre atelier d’art prestigieux travaillant pour Chanel. Cette accumulation de plumes apporte à la robe un mouvement et une légèreté caractéristiques, transformant chaque déplacement de la mariée en moment visuel marquant. Lemarié, fondée en 1880 et rachetée par Chanel en 1996, est reconnue dans le monde entier pour son savoir-faire en matière de plumasserie. Une expertise rare, désormais préservée par les maisons de couture qui en assurent la transmission.

1 155 heures de broderie chez Lesage

À ce travail s’ajoute encore celui de la maison Lesage, autre référence du secteur, qui a consacré 1 155 heures d’aiguille à la création de bijoux en trompe-l’œil intégrés directement à la robe. Une démarche qui pousse l’ornementation à son paroxysme : créer des bijoux qui ne sont pas posés sur la robe, mais bien brodés à même le tissu. Une innovation technique qui illustre la créativité de Matthieu Blazy et de son équipe, et qui transforme la robe en véritable pièce d’orfèvrerie textile. Une accumulation d’heures et de gestes minutieux qui, mis bout à bout, expliquent pourquoi la pièce a nécessité plusieurs années de travail.

Un voile de tulle de six mètres

Au-delà de la robe elle-même, Dua Lipa portait également un voile de tulle particulièrement spectaculaire. Long de six mètres, ce voile a lui aussi été brodé à la main, avec des perles et des plumes assorties à la pièce principale. Une démarche qui prolonge la robe par un autre élément couture, dans une cohérence visuelle parfaite. Pour les chaussures, Dua Lipa a fait appel à la maison Massaro, qui lui a confectionné sur mesure une paire d’escarpins en satin blanc. Un total look couture, conçu sur mesure dans ses moindres détails, à la hauteur de l’événement.

Plusieurs tenues marquantes pour ce week-end nuptial

La robe Chanel n’est pas l’unique pièce remarquable portée par Dua Lipa lors de ce week-end de mariage. Pour la cérémonie civile londonienne fin mai, elle avait opté pour un tailleur jupe blanc rétro signé Schiaparelli, agrémenté d’un large chapeau, dans une inspiration directement empruntée à la tenue de mariage iconique de Bianca Jagger.

À son arrivée en Sicile, elle s’était également distinguée dans une longue robe blanche dos nu à jupe en plumes signée Bottega Veneta – une tenue qui, avec le recul, semblait déjà annoncer subtilement le style de la robe principale. Enfin, après la cérémonie, la chanteuse a été aperçue dans une robe en dentelle blanche signée Chloé, pour un brunch post-mariage.

Avec ses 480 000 perles, ses 25 000 plumes, ses 1 155 heures de broderie et plusieurs années de travail, la robe de mariée Chanel Haute Couture de Dua Lipa s’inscrit ainsi déjà parmi les pièces nuptiales les plus marquantes de la décennie. Une démonstration que, derrière chaque grande robe de mariée, se cachent des centaines de mains, des milliers d’heures et toute une histoire de savoir-faire à préserver.