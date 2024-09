Découvrez le plat ultra populaire dont Kate Middleton raffole

Quand la royauté britannique cède à la tentation culinaire, c’est un plat populaire qui règne sur leurs palais. Découvrez le mets qui a conquis Kate Middleton, symbole d’une tendance gastronomique mondiale.

Le fish and chips: le plat favori de Kate Middleton et des anglais

Le fish and chips est un plat emblématique de la cuisine britannique, synonyme de réconfort et de tradition. Populaire depuis des décennies, ce plat simple et savoureux a conquis non seulement les cœurs des Anglais, mais aussi celui d’une figure royale bien connue : Kate Middleton, la princesse de Galles. Ce met classique représente bien plus qu’un simple repas : il est le symbole d’une culture et d’une histoire riche.

Origines et histoire du fish and chips

Le fish and chips trouve ses origines au milieu du XIXe siècle, lorsque les premiers marchands ambulants ont commencé à vendre du poisson frit accompagné de pommes de terre frites. Le poisson, souvent du cabillaud ou de l’aiglefin, est enrobé dans une pâte légère avant d’être plongé dans l’huile chaude. Les pommes de terre sont coupées en bâtonnets épais et frites jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes à l’extérieur et moelleuses à l’intérieur.

Ce plat est rapidement devenu un favori parmi les classes ouvrières du Royaume-Uni, offrant un repas copieux et abordable. Pendant les deux guerres mondiales, le fish and chips est resté l’un des rares aliments non rationnés, renforçant ainsi sa place dans le cœur des Britanniques.

L’adoration de Kate Middleton pour le fish and chips

Bien que Kate Middleton, duchesse de Cambridge, soit aujourd’hui associée au raffinement et à l’élégance, elle reste une Britannique dans l’âme, avec un faible pour les classiques de la cuisine anglaise. Le fish and chips est l’un de ses plats préférés, un choix qui la rapproche encore plus du peuple britannique. Selon des sources proches de la famille royale, Kate aime déguster ce plat lors de sorties informelles ou de soirées tranquilles à la maison. Récemment, la princesse a même été aperçu lors d’une sortie avec ses enfants au restaurant en train de déguster l’un de ses plats préférés.

Le choix de Kate Middleton pour le fish and chips montre également son attachement aux traditions et à la culture britanniques. En optant pour ce plat, elle souligne l’importance de préserver les classiques culinaires du pays tout en les intégrant dans son quotidien moderne.

Le fish and chips est bien plus qu’un simple repas au Royaume-Uni. Il est un symbole de l’identité britannique, une tradition culinaire chérie par tous, y compris la royauté. Kate Middleton, avec son affection pour ce plat, incarne cette connexion entre la tradition et la modernité, rappelant à tous que, même au sommet de la société, les classiques ont toujours leur place. Que vous soyez à Londres, en Écosse ou au Pays de Galles, le fish and chips reste une délicieuse invitation à savourer un morceau d’histoire britannique.