Clap de fin pour une querelle mythique : Madonna et Elton John se réconcilient

C’est un petit « miracle » pop qui s’est produit ce week-end : après plus de deux décennies de tensions publiques, Madonna et Elton John ont visiblement enterré la hache de guerre. L’icône de « Like a Virgin » a annoncé la nouvelle dans un post Instagram, publié le 7 avril 2025. Aux côtés d’une photo où elle pose avec Elton John en coulisses du Saturday Night Live, Madonna déclare : « Nous avons enfin enterré la hache de guerre !!! ». Ce retour au calme entre deux légendes de la musique met fin à l’une des querelles les plus célèbres de la pop culture, faite de piques médiatiques, de rivalité artistique…

« Pardonne-moi » : un moment-clé derrière la scène

Dans son message, Madonna explique s’être rendue au Saturday Night Live après avoir appris qu’Elton John y était invité en tant que guest musical. Derrière cette visite se cachait visiblement un besoin : celui d’obtenir des réponses, et peut-être une paix intérieure. « J’avais besoin d’aller dans les coulisses et de le confronter. Quand je l’ai rencontré, la première chose qu’il m’a dite a été : ‘Pardonne-moi’. Et le mur entre nous est tombé », écrit-elle.

La chanteuse poursuit en insistant sur la puissance du pardon : « Le pardon est un outil puissant. En quelques minutes, nous étions en train de nous serrer dans les bras ». Un geste simple, mais lourd de sens pour celle qui, adolescente, avait été profondément marquée par un concert d’Elton John à Detroit. Un moment fondateur dans son parcours d’artiste.

Retour sur une querelle longue de plus de 20 ans

Le différend entre les deux artistes remonte au début des années 2000. En 2002, Elton John critique vertement le morceau « Die Another Day » de Madonna, bande-son du James Bond éponyme, qu’il qualifie de « pire chanson de Bond jamais enregistrée ».

En 2004, alors qu’il reçoit un prix lors des Q Awards, il s’en prend de nouveau à la chanteuse : « Madonna, meilleure performance live ? Allez vous faire voir. Depuis quand le playback est-il une performance live ? ». Des propos restés célèbres pour leur virulence.

Leurs échanges acides se poursuivent jusqu’en 2012, lorsque Madonna remporte le Golden Globe de la meilleure chanson originale face à Elton John. Celui-ci avait prédit qu’elle n’avait « aucune foutue chance de gagner ». Plus tard dans l’année, il va jusqu’à affirmer que sa carrière est « terminée », n’hésitant pas à la qualifier de « strip-teaseuse de fête foraine ».

Dans son autobiographie « Me », publiée en 2019, Elton John revient sur ces attaques, reconnaissant qu’il n’aurait pas dû s’exprimer de la sorte. Il évoque notamment un ressentiment lié à la manière dont Madonna avait critiqué Lady Gaga – amie proche et marraine de ses enfants.

« C’était normal d’être différent » : une admiration toujours présente

Malgré ces années de tensions, Madonna n’a jamais totalement renié l’admiration qu’elle portait à Elton John. Dans son post Instagram, elle revient sur l’impact de son art dans sa jeunesse : « Voir Elton sur scène m’a permis de comprendre qu’il était normal d’être différent, de sortir des sentiers battus. C’était même essentiel ». Elle confie aussi combien il lui a été douloureux de voir cet artiste qu’elle admirait tant manifester publiquement son mépris. « Pendant des années, ça m’a blessée de savoir que quelqu’un que j’admirais autant exprimait son antipathie envers moi comme artiste. Je ne comprenais pas ».

Une nouvelle page, peut-être musicale

La réconciliation entre les deux superstars ne s’arrête pas à une accolade. Elton John aurait même proposé une collaboration à Madonna. « Il m’a dit qu’il avait écrit une chanson pour moi et qu’il voulait que l’on travaille ensemble. C’était comme si tout bouclait ». Dans les commentaires du post de Madonna, Elton John a tenu à répondre avec chaleur et reconnaissance : « Merci de m’avoir pardonné, moi et ma grande gueule ».

Au-delà des anecdotes et des tensions passées, cette réconciliation illustre l’importance de la parole, de la reconnaissance mutuelle et du pardon dans un milieu souvent dominé par les ego et la compétition. Deux icônes, autrefois opposées, choisissent aujourd’hui de faire front commun, portées par le respect, la mémoire et l’envie de construire ensemble. Peut-être faut-il voir dans ce rapprochement une métaphore plus large : dans un monde où les divisions sont de plus en plus profondes, même les plus vieilles querelles peuvent trouver une fin. Il suffit parfois d’une conversation… et de quelques mots sincères.