Populaire pour sa beauté, cette influenceuse coréenne fête ses 28 ans

À l’occasion de son 28e anniversaire, l’influenceuse coréenne Song Ji-a, reconnue pour sa beauté singulière et son univers visuel soigné, a partagé une série de photos enchanteresses sur son compte Instagram @dear.zia.

Un anniversaire sous le signe de Hello Kitty

Née le 30 avril, Song Ji-a (alias Freezia) a choisi de fêter cette nouvelle année avec une ambiance tout droit sortie d’un rêve d’enfance, mêlant sophistication et douceur. C’est dans une décoration dominée par le rose pastel et l’iconique personnage Hello Kitty que l’influenceuse a posé, rayonnante, pour immortaliser cette journée spéciale. Des ballons en forme de lettres épelant « Happy B-Day », des touches de rose et de blanc, ainsi que des éléments kawaii décorent le décor, tout en conservant une esthétique raffinée.

Son message en description, rédigé avec tendresse dans sa langue natale, traduit bien l’émotion du moment : « ㅎh피 푸리ㅈㅑ데이 모두들 감사하구 사랑해요 » que l’on peut traduire par : « Happy Purija Day Merci à tous, je vous aime », une déclaration douce et pleine de gratitude envers ses abonnés et proches.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑧𝑖𝑎🌼 (@dear.zia)

Une robe digne d’un conte de fées

Ce qui a véritablement attiré l’attention, c’est sa tenue. Vêtue d’un ensemble blanc composé d’un bustier minimaliste et d’une jupe spectaculaire à la traîne volumineuse, Song Ji-a (alias Freezia) incarne l’élégance romantique à la perfection. Les matières légères et froissées de la jupe apportent un relief féérique, contrastant joliment avec la sobriété du haut. Ce look, à mi-chemin entre robe de bal et interprétation moderne du style princesse, rappelle combien la mode peut devenir un langage personnel et narratif.

Ses cheveux, laissés longs et ondulés, complètent le tableau avec simplicité, tout en soulignant la finesse de ses traits. Aucun accessoire « excessif », seulement quelques bijoux discrets, pour laisser parler l’ensemble de la silhouette et l’ambiance de la fête.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝑓𝑟𝑒𝑒𝑧𝑖𝑎🌼 (@dear.zia)

Une esthétique maîtrisée

Connue pour ses publications soignées et son sens aigu de la mise en scène, l’influenceuse Song Ji-a (alias Freezia) confirme une fois de plus sa capacité à créer un univers cohérent et séduisant, où chaque détail est pensé. Elle offre à sa communauté une vision de la féminité ludique et affirmée, où la beauté n’est jamais figée mais toujours en mouvement.

À 28 ans, Song Ji-a (alias Freezia) continue d’inspirer des milliers de jeunes femmes à travers l’Asie et au-delà, grâce à une esthétique qui mêle enfance revisitée, élégance contemporaine et gratitude sincère. Un anniversaire qui célèbre bien plus qu’un âge : une personnalité créative et bien ancrée dans son époque.