Cette chanteuse choque avec des performances jugées « trop osées »

À seulement 25 ans, Sabrina Carpenter est en train de secouer la planète pop. Avec son look glamour, ses chorégraphies millimétrées et des hits qui enflamment les playlists, l’ancienne star Disney n’a plus rien à prouver sur scène. Pourtant, ces derniers temps, ce ne sont pas ses prouesses vocales qui font le buzz… mais bien les critiques acerbes autour de ses chorégraphies jugées trop provocantes, ses paroles suggestives et ses tenues moulantes. Une situation qu’elle juge injuste et régressive, dénonçant un double standard persistant dans l’industrie musicale.

Une critique qui revient sans cesse

Chorégraphies suggestives, tenues qui mettent en valeur sa silhouette : la popstar s’assume pleinement. Ses fans, pour la plupart jeunes adultes, saluent son audace et la voient comme une artiste qui revendique sa liberté. Mais tout le monde n’est pas du même avis. Sur les réseaux sociaux, certains internautes ne se gênent pas pour dénoncer des « performances indécentes » et « inappropriées pour une jeune femme ayant un public impressionnable ». D’autres critiques pointent du doigt les paroles de ses chansons, qu’ils jugent « trop suggestives ». En clair, Sabrina Carpenter dérange.

Dans une interview accordée au Sun on Sunday, elle a exprimé sa frustration face à ces attaques récurrentes, soulignant que les artistes féminines ont toujours été la cible de ce type de jugements. « Si vous ne pouvez pas supporter une fille qui a confiance en elle, ne venez pas à mes concerts ».

La chanteuse rappelle que cette critique n’a rien de nouveau : « Dans les années 2000, c’était Rihanna, dans les années 1990, c’était Britney Spears, dans les années 1980, c’était Madonna, et maintenant, c’est moi ». Une comparaison qui souligne l’héritage des doubles standards dans l’industrie musicale, où les femmes assumant pleinement leur image sont souvent jugées plus sévèrement que leurs homologues masculins.

Un discours sur l’émancipation féminine

Sabrina Carpenter ne s’est pas laissée faire face à cette vague de critiques. Dans plusieurs interviews, elle a ainsi dénoncé ce qu’elle considère comme une forme de sexisme flagrant : « Quand un homme danse torse nu sur scène, personne ne dit rien. Mais dès qu’une femme revendique son pouvoir et sa sensualité, ça devient un problème ». Ce double standard est malheureusement bien connu. Les artistes féminines sont souvent enfermées dans une injonction contradictoire : être attirantes, mais sans trop en faire. Sabrina Carpenter, à l’instar de nombreuses chanteuses de sa génération, refuse de se conformer à ces attentes archaïques

Pour elle, le vrai problème réside dans l’obsession médiatique autour des performances féminines, sans jamais mettre en avant les autres aspects de leur travail. « Ils ne font pas de commentaires lorsque je parle de prendre soin de soi, de positivité corporelle ou de chagrin d’amour, qui sont des choses normales pour une jeune femme de 25 ans. Ils ne veulent parler que de l’aspect intime de mes performances ». Un constat qui renforce son désir de liberté artistique, refusant d’être enfermée dans une image contrôlée par les normes imposées aux femmes dans l’industrie du divertissement.

Il est clair que la popstar n’a pas l’intention de ralentir ou de se censurer. Bien au contraire, Sabrina Carpenter semble déterminée à transformer les critiques en carburant créatif. « La musique est là pour nous libérer, pas pour nous enfermer dans des cases », a-t-elle déclaré. Sabrina Carpenter incarne une nouvelle génération d’artistes qui refusent de s’excuser pour leur confiance en elles et leur liberté artistique. Et si cela choque certains, tant pis. Sabrina Carpenter ne compte pas s’excuser d’être elle-même !