Elle fut la première femme d’Elon Musk et pourtant vous ne savez rien d’elle

Justine Wilson. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, son histoire est digne d’un roman à rebondissements. Elle n’est pas seulement « l’ex-femme d’Elon Musk » ; elle est une femme à part entière, une autrice accomplie, une mère dévouée et une voix inspirante.

Tout commença à l’université

Née le 2 septembre 1872 à Peterborough, en Ontario au Canada, Justine Wilson a étudié la littérature anglaise à l’Université Queen’s de Kingston. C’est là, selon les tabloïds américains, qu’elle croise la route d’Elon Musk, alors étudiant en physique. Leur première rencontre est marquée par la persévérance d’Elon Musk, qui, « après une tentative infructueuse pour l’inviter à prendre une glace, se présente à elle avec deux cornets dégoulinants, refusant de prendre un ‘non’ pour réponse ».

Une union pleine de défis personnels

Après plusieurs années de relation, Justine et Elon se marient en janvier 2000. Le couple accueille leur premier enfant, Nevada Alexander, en 2002, mais le perd tragiquement à l’âge de 10 semaines des suites du syndrome de mort subite du nourrisson. Déterminés à fonder une famille, ils ont recours à la fécondation in vitro, ce qui mène à la naissance de jumeaux en 2004, puis de triplés en 2006. En 2008 le couple se sépare après huit ans de mariage et partage la garde de leurs cinq enfants.

Une carrière littéraire

Malgré un mariage tumultueux, Justine ne se laisse pas définir par son rôle d’ex-femme. Parallèlement à sa vie de famille, elle poursuit une carrière d’écrivaine. Elle publie en 2005 son premier roman de fantasy contemporaine « BloodAngel », suivi de « Uninvited » en 2007, destiné aux jeunes adultes et de « Lord of Bones » en 2008, suite de son premier ouvrage. Son style est influencé par des auteurs tels que Margaret Atwood et Neil Gaiman, et elle est reconnue « pour sa capacité à mêler différents genres littéraires ».

Un témoignage sur son mariage

En 2010, Justine décide de briser le silence. Elle partage son expérience matrimoniale dans un article intitulé « I Was a Starter Wife » publié par le média Marie Claire US. Elle y décrit les dynamiques de pouvoir au sein de son couple, évoquant notamment « le contrôle exercé par Elon et les défis liés à leur différence de statut économique ». Elle souligne également « sa détermination à maintenir son identité et sa carrière face aux attentes sociétales et conjugales ».

Une mère engagée

En 2022, l’une de ses filles, Vivian Jenna Wilson, fait son coming out en tant que femme transgenre et demande officiellement à changer de nom, renonçant au patronyme de son père. Justine soutient publiquement sa fille dans cette démarche, illustrant son engagement en tant que mère attentive et compréhensive.

Aujourd’hui, Justine Wilson continue d’écrire et de partager ses réflexions sur divers sujets, notamment la résilience personnelle et la créativité. Loin des projecteurs d’Elon Musk, elle a su se réinventer et démontrer que sa valeur ne repose pas sur son passé conjugal.