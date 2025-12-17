« Je n’embrasserai plus de femmes » : la promesse intime de George Clooney à son épouse choque

George Clooney a récemment confié qu’il tournait la page sur ses rôles de séducteur. L’acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain, connu pour avoir fait chavirer les cœurs dans des films comme « Ocean’s Eleven » ou « Intolérable Cruauté », estime que son âge et son évolution personnelle ne se prêtent plus à ce type de scène. Une décision mûrement réfléchie, prise en accord avec son épouse Amal Clooney.

Un choix guidé par l’âge et la sérénité

L’acteur l’a affirmé lors d’un entretien avec Daily Mail : il ne se voit plus dans des rôles où il doit partager des bisous passionnés avec ses partenaires féminines. « J’essaie de suivre la voie de Paul Newman : ‘OK, je n’embrasse plus de filles à l’écran maintenant’ », explique-t-il. George Clooney, qui a souvent incarné le charme et la galanterie à l’écran, reconnaît que le temps a fait son œuvre : « Quand j’ai eu 60 ans, j’ai parlé avec ma femme et je lui ai dit : ‘je peux encore jouer au basket avec des jeunes de 25 ans, mais dans 25 ans, j’en aurai 85’ ». L’acteur ne renie rien de sa carrière, il l’adapte simplement à une « nouvelle phase de sa vie ».

Une complicité solide avec Amal Clooney

Marié depuis 2014 à l’avocate internationale Amal Alamuddin, George Clooney n’a jamais caché l’influence positive qu’elle exerce sur ses choix professionnels et personnels. Ensemble, ils élèvent leurs jumeaux, Ella et Alexander. « Nous avons beaucoup discuté du type de rôles que je veux encore jouer », confie-t-il. Leur couple incarne aujourd’hui une stabilité rare dans l’univers hollywoodien et privilégie une vie plus simple, loin des projecteurs.

La vie loin des plateaux et du glamour

Le couple Clooney a d’ailleurs quitté Los Angeles pour s’installer dans une propriété en France, un cadre paisible où leurs enfants peuvent grandir sans être soumis à la pression de la célébrité. « Je craignais qu’à Los Angeles, ils soient toujours comparés à d’autres enfants de stars », explique l’acteur. Cette vie plus discrète lui permet de savourer l’essentiel : la famille, la nature et la liberté de choisir uniquement les projets qui le passionnent vraiment.

En résumé, George Clooney semble avoir trouvé son équilibre loin du cliché du « playboy d’Hollywood ». Sa décision de ne plus embrasser ses partenaires à l’écran symbolise moins une contrainte qu’une évolution naturelle : celle d’un acteur désireux de rester fidèle à lui-même.