Mariée à une femme depuis 8 mois, Kristen Stewart confie la belle leçon qu’elle a apprise

Huit mois après avoir dit « oui » à sa compagne, la scénariste Dylan Meyer, Kristen Stewart se confie comme rarement sur sa vie de jeune mariée. Dans une interview accordée au média Esquire, l’actrice, révélée par la saga « Twilight », partage la plus belle leçon qu’elle ait tirée de son mariage : apprendre la force du collectif, ou comme elle le formule : « power in numbers ».

« C’est si beau d’avoir une famille »

En avril 2025, Kristen Stewart et Dylan Meyer se sont unies lors d’une cérémonie intime à Los Angeles. Depuis, l’actrice dit avoir pleinement découvert ce que signifie appartenir à une équipe, à un « nous » plutôt qu’à un « je ». « C’est tellement agréable d’avoir une famille. Dylan est arrivée dans ma vie, et j’ai compris l’importance de choisir avec soin les personnes qui t’entourent », a-t-elle confié à Esquire.

Kristen évoque « un couple fondé sur la complémentarité » : elle, spontanée et intuitive ; Dylan, dotée d’un caractère tranché et lucide. « Dylan ne supporte pas les faux-semblants. Et moi, même si je donne l’impression d’être dure, je suis en réalité quelqu’un de très gentille », a expliqué l’actrice, visiblement apaisée par cette union.

Trouver la force à deux

Pour Kristen Stewart, ce lien a renforcé sa confiance en elle et sa manière d’aborder la vie : « C’est stimulant d’être avec quelqu’un qui te rappelle que ta vie t’appartient », dit-elle. Ce sentiment de stabilité s’accompagne d’un rituel quotidien : la comédienne aime lire à voix haute pour son épouse – et pour leurs deux chats et leur chien – des classiques de la littérature, de Jane Eyre à East of Eden. Un moment d’intimité qui, selon elle, « soigne l’âme ». Kristen revendique malgré tout son besoin d’indépendance : elle se réserve chaque matin « une ou deux heures seule, avant que Dylan ne se lève », pour préserver son équilibre intérieur.

Une nouvelle étape de vie

En couple depuis 2019, fiancées depuis 2021 et désormais mariées, Kristen Stewart et Dylan Meyer semblent partager une vision sereine de l’amour : sincère, complice, et libérée de toute convention. L’actrice, désormais réalisatrice (son premier long métrage « The Chronology of Water » a été présenté à Cannes), envisage même de fonder une famille avec Dylan - un rêve qu’elle confiait déjà à Rolling Stone en 2024 : « Je ne sais pas encore à quoi ressemblera ma famille, mais je sais que j’aurai des enfants », avait-elle déclaré avec conviction.

Huit mois après son mariage, Kristen Stewart incarne ainsi une femme épanouie et ancrée dans le réel. Loin de l’image « d’adolescente rebelle » qui l’a faite connaître, elle semble aujourd’hui puiser sa force non plus dans la solitude, mais dans le partage. « Le pouvoir du nombre », comme elle le dit elle-même, n’est pas une simple formule : c’est le secret de son équilibre – celui d’une femme qui a trouvé dans l’amour, la simplicité et la confiance un nouveau moteur de vie.