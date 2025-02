Ce rappeur ultra connu raccroche le micro pour une passion inattendue !

Soprano, un nom qui rime avec succès, énergie et positivité. Depuis plus de 20 ans, le rappeur marseillais enchaîne les hits et remplit les stades. Son flow et ses textes en ont fait l’une des personnalités les plus aimées des Français. Toutefois, l’ex-coach de The Voice Kids a récemment annoncé une nouvelle qui a surpris ses fans : il compte prendre sa retraite musicale d’ici 2039 pour se consacrer à une passion totalement inattendue.

Une année 2025 rythmée

Avant de raccrocher le micro, Soprano ne compte pas faire les choses à moitié. Cette année 2025 sera sans aucun doute l’une des plus chargées de sa carrière. Comme l’a révélé Télé 7 Jours, il s’apprête à sortir « Renaissance », la troisième partie de son album « Freedom », qui débarquera dans les bacs le 16 mai prochain. Un album qui promet « des textes positifs, des mélodies entraînantes et une bonne dose d’émotions ».

Le rappeur va également s’illustrer pour la première fois au cinéma. Il tiendra le rôle principal dans la comédie d’aventure « Marius et les Gardiens de la Cité Phocéenne », prévue pour le 9 juillet 2025. Après la musique, Soprano conquiert donc le grand écran…

Et pour couronner le tout, il partira en tournée à partir du 8 mars 2025, avec une série de concerts qui s’achèvera en beauté en décembre 2025 à l’Accor Arena de Paris. Une tournée qui « s’annonce déjà mémorable, entre tubes incontournables, surprises et ambiance survoltée », note Télé 7 Jours.

Une retraite musicale, mais pas un adieu

Si certains artistes disparaissent complètement des radars une fois leur retraite annoncée, ce ne sera pas le cas de Soprano. Loin de là. « Je tirerai ma révérence en 2039, mais je continuerai à faire de la musique, à produire des artistes », a-t-il confié dans une interview accordée à La Provence. On peut donc s’attendre à voir émerger une nouvelle génération d’artistes sous l’aile bienveillante de Sopra. Un mentorat qui promet de belles pépites musicales.

L’artiste franco-comorien fourmille d’idées et de projets en tout genre. Dans les prochaines années, il compte ainsi expérimenter de nouvelles choses. « Dans les années à venir, je vais sortir, selon mes envies, des albums, des EP ou même des projets mangas. Ce planning me met une discipline, car parfois je m’éparpille, mais j’adore ces challenges », explique-t-il à La Provence.

La nouvelle passion qui va occuper sa retraite

L’artiste a révélé vouloir se consacrer pleinement à sa deuxième passion : le cinéma. Après avoir enflammé les scènes, il rêve désormais de captiver les spectateurs avec des histoires sur grand et petit écran. « J’aimerais bien me concentrer sur le cinéma et des projets associatifs. J’aimerais aussi faire des séries : c’est ma deuxième passion après la musique », a-t-il déclaré. De la comédie à l’aventure en passant par des projets plus engagés, on peut s’attendre à le voir exceller dans ce domaine avec la même énergie contagieuse qu’il met dans ses chansons.

Loin de se reposer sur ses lauriers, Soprano continue d’inspirer et de repousser ses propres limites. Entre musique, production, mangas et cinéma, il prouve que la créativité n’a aucune frontière. Et s’il arrête un jour de rapper, il n’a pas fini de nous surprendre ! En attendant 2039, les fans peuvent encore profiter de sa musique et de ses shows.