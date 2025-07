Nouveau départ, projets florissants et spiritualité : la star de la télé-réalité Christina Haack célèbre ses 42 ans avec un message rempli d’optimisme et de sérénité. Ce 8 juillet, Christina Haack a soufflé ses 42 bougies en beauté.

Sérénité, amour et expansion créative

Connue pour ses émissions de rénovation comme Flip or Flop et Christina on the Coast, la designer et entrepreneure américaine a partagé sur Instagram une photo d’elle en maillot de bain noir aux détails dorés, un verre de champagne à la main, le regard tourné vers l’avenir. Loin de se contenter d’une simple image estivale, Christina a surtout saisi l’occasion pour dresser le bilan d’une année bien remplie et afficher ses intentions pour celle qui commence.

“41, tu as été fun, mais je suis prête à tourner la page.”

Dans sa publication, l’experte en design d’intérieur se montre sincère et posée, adoptant un ton à la fois personnel et inspirant. Elle évoque ses aspirations pour ses 42 ans : plus de calme intérieur, plus de moments précieux avec ses proches, et davantage d’ancrage spirituel.

“Je manifeste la version la plus calme et ancrée de moi-même… de l’amour et des aventures avec mon compagnon, et des moments fun avec ma famille et mes amis.”

Elle mentionne également la reprise des tournages de son émission, de nouveaux projets de design “plus grands et meilleurs”, des voyages à venir, une pratique accrue du Pilates, et une exploration plus profonde du développement personnel aux côtés de sa coach. Dans les commentaires, nombreux sont ceux qui saluent sa beauté, avec des messages du type « ravissante », « rayonnante » ou encore « toujours aussi sublime ».

Christina Haack Says She’s ‘Manifesting Love’ Ahead Of Turning 42: On Monday, July 7, the HGTV star marked her upcoming 42nd birthday by posting a bikini photo of herself along with a reflective caption on Instagram https://t.co/q0FV2VYqoi: pic.twitter.com/Eg9cDkEayS — UK Freq (@ukfreq) July 8, 2025

Un nouveau chapitre… et une nouvelle marque de champagne

Mais l’un des projets qui enthousiasme le plus Christina Haack cette année, c’est le lancement de son propre champagne : Clé Cachée.

Développé en collaboration avec un domaine situé dans la région Grand Cru de Reims, ce vin effervescent devrait voir le jour à l’automne. Une aventure qui allie luxe, raffinement et passion personnelle, dans un univers bien différent des plateaux de rénovation. “Et ce que j’attends le plus : Clé Cachée champagne… cheers to cancer season !”, conclut-elle dans son post.

Une femme en pleine affirmation

Christina Haack ne se contente pas de partager des images : elle façonne une image de femme libre, assumée, en constante évolution. Son message ne parle pas de nostalgie, ni de course à la perfection. Il parle de recentrage, de maturité et d’envies nouvelles. Un mélange rare dans un milieu souvent obsédé par la jeunesse et la performance.

À 42 ans, Christina Haack incarne ainsi une génération de femmes qui savent ce qu’elles veulent, qui se réinventent avec passion, et qui osent conjuguer bien-être, ambition et plaisir.