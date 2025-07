Sofia Vergara partage une vidéo d’elle en maillot de bain minimaliste et la toile s’enflamme

À l’occasion de la Journée internationale du bikini, Sofia Vergara a fait sensation sur Instagram avec une vidéo tournée à Ibiza. L’actrice de 52 ans, connue pour son charisme et son franc-parler, a une nouvelle fois captivé ses fans avec une publication audacieuse et solaire.

La vidéo qui affole les réseaux sociaux

Dans cette séquence, Sofia Vergara apparaît allongée sur une plateforme flottante, vêtue d’un simple bas de bikini ficelle, les cheveux lâchés et des lunettes de soleil noires sur le nez. Allongée sur le ventre, elle dévoile son fessier galbé et salue la caméra avec décontraction, profitant pleinement du soleil d’Ibiza. Ce choix de maillot minimaliste et assumé a immédiatement déclenché une vague de réactions enthousiastes et de commentaires admiratifs sur les réseaux sociaux.

Une star qui assume sa beauté et sa liberté

Sofia Vergara n’en est pas à son coup d’essai : elle partage régulièrement des clichés et vidéos qui célèbrent son corps et sa confiance en elle, quel que soit son âge. En 2017 déjà, elle posait nue pour Women’s Health afin de prouver que la beauté n’a pas d’âge. Aujourd’hui, elle revendique le droit de se sentir belle et bien dans sa peau, affirmant dans une récente interview que son style et ses choix sont dictés avant tout par son bien-être personnel, loin des diktats de la mode.

En assumant pleinement sa féminité et son image, Sofia Vergara inspire de nombreuses femmes à s’accepter et à oser, peu importe leur âge ou leur morphologie. Sa dernière vidéo, à la fois glamour et naturelle, prouve que l’assurance et la joie de vivre sont les plus beaux accessoires de l’été.