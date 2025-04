Emily Ratajkowski critique le voyage spatial de Katy Perry

Le voyage spatial de Katy Perry organisé par la société Blue Origin de Jeff Bezos, le 14 avril 2025, a marqué un tournant médiatique et symbolique : un équipage 100 % féminin envoyé brièvement dans l’espace. Parmi les passagères figuraient notamment Katy Perry et Lauren Sanchez, la fiancée de Jeff Bezos. Cette mission de 11 minutes a aussi suscité une vague de critiques, y compris du côté de personnalités comme Emily Ratajkowski.

Une critique virale et sans détour

Sur TikTok, Emily Ratajkowski a partagé son indignation dans une vidéo qui a rapidement franchi le million de vues. Déplorant le décalage entre l’urgence climatique et le déploiement de ressources dans ce type de projet, elle déclare : « Cette mission spatiale ce matin ? C’est la fin des temps. C’est au-delà de la parodie. Vous vous souciez de la planète et vous montez dans un vaisseau spatial construit et payé par une entreprise qui la détruit à elle seule ? ».

La mannequin et autrice, très impliquée dans les questions environnementales et sociales, s’est dite « dégoûtée » par ce projet qu’elle juge « déconnecté de la réalité ». Elle pose aussi la question de la pertinence de cette mission : « Regarder l’état du monde, et réfléchir au nombre de ressources consacrées à l’envoi de ces six femmes dans l’espace ».

Une initiative clivante

Avec un coût estimé à 150 000 dollars par personne (environ 132 000 euros), ce voyage a été perçu par beaucoup comme un caprice de luxe, loin des enjeux contemporains. Si le projet prétendait promouvoir la place des femmes dans les sciences et l’exploration spatiale, nombre d’observateurs y ont vu une opération de communication déconnectée.

L’actrice Olivia Munn a elle aussi exprimé son scepticisme, interrogeant : « Est-ce historique que vous partiez en balade ? », et soulignant les difficultés financières que traversent de nombreux Américains : « Une partie du pays ne peut même pas acheter des œufs ».

La critique d’Emily Ratajkowski s’inscrit dans un appel plus large à la responsabilité collective et individuelle. Connue pour ses prises de position féministes, son engagement en faveur de la justice sociale et environnementale, elle rappelle que les femmes n’ont pas besoin de partir dans l’espace pour prouver leur puissance ou leur visibilité. L’enjeu, selon elle, est « de construire un monde plus juste ici et maintenant, en investissant dans les causes qui comptent : la planète, l’accès à l’éducation, la santé, l’égalité ».