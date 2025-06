Rihanna enceinte : les rumeurs autour du prénom de son bébé !

Depuis l’annonce de sa troisième grossesse, tous les regards sont tournés vers Rihanna. Et une question intrigue particulièrement les fans : quel prénom choisira-t-elle cette fois ?

Un baby bump révélé en pleine lumière

C’est lors du Met Gala, le 5 mai 2025, que Rihanna a officialisé sa grossesse en apparaissant radieuse, ventre arrondi. Pour la chanteuse et entrepreneure barbadienne, il s’agit de son troisième enfant avec le rappeur A\$AP Rocky, un nouveau chapitre familial qui fait déjà beaucoup parler.

La naissance est attendue dans le courant de l’année, mais l’attention s’est rapidement portée sur un autre sujet : le prénom du futur bébé. Un choix qui, comme pour ses deux premiers enfants, ne devrait rien laisser au hasard.

Une tradition autour de la lettre R

RZA et Riot Rose, les deux fils du couple, portent des prénoms originaux et très symboliques. Le premier rend hommage à une icône du hip-hop américain, le second combine énergie et douceur. Cette cohérence stylistique laisse penser que le troisième prénom commencera lui aussi par la lettre R.

Ce détail n’a rien d’anodin : A\$AP Rocky l’a confirmé en interview, entre deux allusions complices à l’univers artistique de Rihanna. Le public s’est donc lancé dans le jeu des hypothèses.

Rebel, Royal, Ruby : les prénoms qui circulent

Parmi les noms évoqués avec insistance, « Rebel » figure en tête. Il rappellerait l’univers de la chanteuse, notamment son parfum « Reb’l Fleur », mais aussi son tatouage bien connu. D’autres options sont citées sur les réseaux et dans les médias spécialisés : « Royal », « Ryder », « Rogue », ou encore « Rayne », des prénoms non genrés ou facilement adaptables à une fille comme à un garçon.

Certaines prédictions plus audacieuses mentionnent « Ruby », « Rolls » ou même « Royce », dans une veine plus luxe ou décalée. Rien n’est confirmé, mais toutes ces pistes s’inscrivent dans la logique créative du couple.

Une annonce très attendue

Rihanna reste discrète sur les détails, et son entourage proche maintient aussi le mystère. Pas de fuites, pas de teasing volontaire sur les réseaux. La chanteuse n’a d’ailleurs pas encore révélé le sexe du bébé, même si des fans attentifs affirment avoir repéré des indices dans ses dernières apparitions publiques. Ce suspense entretenu contribue à l’engouement. Car chaque décision de Rihanna – qu’il s’agisse d’un look, d’un projet ou d’un prénom – génère des réactions mondiales.

Entre fantaisie, symbole et cohérence artistique, le prénom du troisième enfant de Rihanna est déjà au centre de toutes les spéculations. Si la tradition de la lettre R se confirme, il ne reste plus qu’à patienter pour découvrir quelle nouvelle surprise le couple nous réserve.