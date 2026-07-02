Rihanna sublime la tendance du « jaune beurre » avec un look affirmé

Julia P.
@badgalriri / Instagram

La chanteuse et femme d’affaires barbadienne Rihanna continue de confirmer son statut d’icône mode. Sur Instagram, elle a partagé une nouvelle série de clichés où elle met à l’honneur l’une des couleurs les plus en vue du moment : le jaune beurre. À travers cette publication, elle montre un look affirmé qui n’a pas tardé à faire réagir ses millions d’abonnés.

Rihanna sublime dans une silhouette casual chic

Dans cette séance photo au décor bleu, Rihanna mise sur un ensemble monochrome composé d’un soutien-gorge en dentelle jaune beurre, d’une chemise oversize à carreaux coordonnée, d’un short assorti et d’escarpins imprimés dans les mêmes tonalités. Un choix qui illustre parfaitement la tendance de cette nuance douce et lumineuse, très présente dans les collections printemps-été.

Fidèle à son sens du style, Rihanna joue avec les contrastes en associant des dessous délicats à une chemise ample portée de manière décontractée. Côté accessoires, elle complète sa tenue avec un collier doré orné de pierres et un bracelet de cheville discret. Sa longue chevelure blonde aux ondulations naturelles apporte une touche élégante, tandis que son maquillage, dominé par un blush rose intense et un teint lumineux, accentue l’esprit romantique de la séance photo.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri)

Une publication qui fait sensation

Comme souvent, les nouvelles photos de Rihanna ont rapidement suscité de nombreuses réactions sur Instagram. Les internautes ont salué aussi bien son look que son sens du style, tandis que plusieurs commentaires mettaient en avant la douceur de cette palette estivale et l’esthétique soignée des clichés. Au fil des années, Rihanna s’est imposée comme une référence incontournable dans l’univers de la mode.

Le jaune beurre, la couleur incontournable de 2026

Déjà adopté sur les podiums et par de nombreuses célébrités, le jaune beurre s’impose comme l’une des couleurs phares de l’année 2026. Plus doux qu’un jaune vif, il séduit par son élégance discrète et sa facilité à s’associer avec des teintes neutres ou pastel. Avec cette publication, Rihanna démontre une nouvelle fois sa capacité à s’approprier les tendances tout en leur donnant une identité unique.

Avec ce nouveau look entièrement décliné en jaune beurre, Rihanna confirme ainsi une fois de plus son influence sur la mode contemporaine. Entre élégance affirmée et maîtrise des tendances, elle prouve qu’une simple publication Instagram peut rapidement devenir une source d’inspiration pour les passionnés de mode.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
Article précédent
Jennifer Garner partage un souvenir d’enfance qui surprend ses fans
Article suivant
Mannequin, Rose Bertram relance la tendance « une pièce » avec un modèle à perles

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Mannequin, Rose Bertram relance la tendance « une pièce » avec un modèle à perles

La mannequin belge Stephanie Rose Bertram, plus connue sous le nom de Rose Bertram, a partagé une nouvelle...

Jennifer Garner partage un souvenir d’enfance qui surprend ses fans

L' actrice américaine Jennifer Garner a offert à ses abonnés un tendre voyage dans le passé. Elle a...

« Un ventre sculpté » : cette actrice impressionne avec sa silhouette

L'actrice et mannequin canadienne Emeraude Toubia a partagé sur Instagram une photo prise en pleine séance de sport,...

À 59 ans, Pamela Anderson célèbre son anniversaire sous le soleil

L'actrice et mannequin canado-américaine Pamela Anderson a marqué son 59ᵉ anniversaire de la plus simple des façons :...

Cette chanteuse surprend avec des sourcils décolorés qui divisent les fans

Daniela, membre du girl band américain Katseye, a fait sensation avec un changement beauté. La chanteuse et danseuse...

En corset blanc, Madison Beer adopte un look qui fait réagir les internautes

La chanteuse, mannequin et actrice américaine Madison Beer a partagé sur Instagram un carrousel de photos prises dans...