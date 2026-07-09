Kylie Jenner profite du soleil italien avec un look estival remarqué

Fabienne Ba.
@kyliejenner / Instagram

La personnalité de la téléréalité, femme d’affaires et influenceuse américaine Kylie Jenner a partagé une série de clichés ensoleillés depuis l’Italie, dans un look minimaliste qui a immédiatement enflammé ses millions d’abonnés.

Un ensemble de plage noir minimaliste

En plein séjour en Sardaigne, Kylie Jenner a profité de cette parenthèse méditerranéenne pour publier une série de photos solaires sur Instagram. Pour cette escapade, elle a misé sur la simplicité. Elle portait un ensemble de plage entièrement noir, dans une coupe minimaliste typique de l’esthétique « quiet luxury » qu’elle cultive depuis plusieurs saisons.

Le haut, doté de fines attaches et d’un col en V plongeant, joue sur la sobriété des lignes plutôt que sur l’ornementation. Le bas, assorti, prolonge cette logique épurée dans une harmonie monochrome. Une démarche stylistique qui s’inscrit dans la tendance actuelle des tenues de plage minimalistes, où le choix de la matière et de la coupe prime sur les détails accessoires.

Une casquette de baseball blanche pour casser les codes

Pour casser cette logique monochrome, Kylie Jenner a misé sur un détail : une casquette de baseball blanche. Cet accessoire, hérité du vestiaire sportif américain, apporte une touche de décontraction immédiate à l’ensemble. Loin des chapeaux capelines habituellement associés aux décors méditerranéens, la casquette ancre la silhouette dans une esthétique plus contemporaine, à la croisée du streetwear et de l’élégance balnéaire. Une démarche cohérente avec l’image que cultive Kylie Jenner : à mi-chemin entre le luxe affirmé et la culture pop américaine.

Une mise en beauté résolument estivale

Côté beauté, Kylie Jenner est restée fidèle à ses codes habituels, en adaptant néanmoins son rendu au contexte estival. Elle a misé sur une mise en beauté volontairement légère, un parti pris cohérent avec l’esprit décontracté de la publication, qui privilégie l’authenticité du moment à la mise en scène ultra-travaillée.

Porto Cervo, le repaire des célébrités internationales

Le choix de Porto Cervo n’est pas anodin. Cette station balnéaire, créée dans les années 1960 par l’Aga Khan IV, fait partie depuis des décennies des destinations préférées des célébrités et personnes fortunées. Yachts amarrés dans le port, hôtels d’exception, restaurants étoilés et discothèques mythiques : la cité italienne a tout pour séduire la jet-set mondiale. Kylie Jenner s’inscrit ainsi dans une longue tradition de séjours sur la Costa Smeralda, devenu un véritable rendez-vous incontournable de l’été.

Une publication qui ravit ses millions d’abonnés

Sans surprise, la série de clichés a immédiatement déclenché une vague de réactions enthousiastes parmi les abonnés de Kylie Jenner. Comptant plus de 400 millions d’abonnés sur Instagram, elle est l’une des personnalités les plus suivies au monde. La simplicité du look choisi, associée à l’ambiance solaire de la Sardaigne, a particulièrement plu à sa communauté, qui apprécie « ces parenthèses plus authentiques » au milieu des contenus très scénarisés liés à ses différentes marques.

Avec son ensemble de plage noir, sa casquette blanche et son décor italien d’exception, Kylie Jenner signe ainsi l’une de ses publications estivales les plus marquantes de l’année.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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